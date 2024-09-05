Vincent Aboubakar, Süper Lig ekibine imzayı atıyor

Vincent Aboubakar'ın yeni adresi kısa süre içinde belli olabilir.



TRT Spor'da yer alan haberde 32 yaşındaki golcü futbolcunun Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'la anlaşmak üzere olduğu ifade edildi.



Yabancı sayısını düşürmek isteyen siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın yanı sıra Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain'le yollarını ayırmaya çalışıyor.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Vincent Aboubakar'ı dahil etmedi.

ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a ilk olarak 2016'da imza atan Vincent Aboubakar, toplamda 3 dönem siyah-beyazlı takımın formasını giydi.



2020'de Beşiktaş'a imza atan ve ertesi yıl takımdan ayrılıp Al-Nassr'a Transfer olan Kamerunlu golcü, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlılarla yeniden anlaşma sağladı.



Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkarken 60 gol ve 14 asist kaydetti.