Vincent Aboubakar transferinde anlaşma tamam

Beşiktaş, Vincent Aboubakar transferi için Hatayspor ile yapmış olduğu görüşmelerde her konuda anlaşma sağlandı.

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09/09/2024

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Vincent Aboubakar transferinde anlaşma tamam

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar kiralık gitmeye razı oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Hatayspor, Aboubakar transferi için yapmış olduğu görüşmelerde anlaşma sağladı.

Beşiktaş formasıyla toplamda 117 resmi maça çıkan Aboubakar, bu karşılaşmalarda 60 gol atarken, 14 de asist yaptı.

09/09/2024 09:43
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TAGS: Beşiktaş, Vincent Aboubakar
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