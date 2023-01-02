Vincent Aboubakar'a sürpriz talip

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmasıyla birlikte Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceği merak konusu.

Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Al Nassr forması giyen Vincent Aboubakar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Manchester United gözlemcilerinin Dünya Kupası'ndaki performansıyla Aboubakar transferine onay verdiği iddia edilirken oyuncunun sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayıp sezon sonu ise bonservisinin alınacağı belirtildi.

Vincent Aboubakar, Türkiye'de Beşiktaş formasıyla 2 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

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02/01/2023 10:01