Vincin taşıdığı kompresör yaya çarptı

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde dün 09.30 sıralarında vinçte takılı bulunan hava kompresörü başka bir aracın vince çarpması sonucu, kaldırım üzerinde durmakta olan yaya Muhammad Ameen’e (E-40) çarptı.

Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesi’nde 3’üncü Cadde üzerinde, Cem Goral, (E-43) yolun sağ tarafında park halinde bulunan kullanımındaki PG 721 plakalı yükleyici kamyon aracın vinç kısmı ile, hava kompresörünü yolun sağından sol kısmına uzatıp dikkatsizce kaldırım üzerine indirmeye çalıştığı sırada, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Emmanuel Ezenwa (E-29) dikkatsizliği sonucu yönetimindeki UJ 054 plakalı panelvan aracın kasasının üst kısmı ile PG 721 plakalı kamyon aracın vinç koluna çarpması sonucu, vinçte takılı bulunan hava kompresörü kaldırım üzerinde duran yaya Muhammad Ameen'e (E-40)’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Muhammad Ameen, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çene ve kaburga kemikleri kırığı teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından Genel Cerrahi Servisinde gözlem altına alındı