Vingegaard liderliğini sürdürdü

109. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabında Jumbo-Visma takımından Jonas Vingegaard birinci olurken, Danimarkalı sporcu genel klasman liderliğini de sürdürdü.

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22/07/2022

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Vingegaard liderliğini sürdürdü

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Lourdes ile Hautacam arasındaki 143 kilometrelik parkurda yapıldı.

BAE Emirates takımından Tadej Pogacar'ın düştüğü, Vingegaard'ın ise düşme tehlikesi atlattığı mücadelede 25 yaşındaki Vingegaard, 3 saat 59 dakika 50 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

Danimarkalı sporcu, 71 saat 53 dakika 34 saniyelik toplam süresiyle Pogacar'ın 3 dakika 26 saniye önünde genel klasman liderliğini korudu.

Fransa Bisiklet Turu'nda 4 kez şampiyonluğa ulaşan Büyük Britanyalı Chris Froome, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için turdan çekildiğini duyurdu.

Tura, Castelnau-Magnoac ile Cahors arasında koşulacak 189 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

2022 Fransa Bisiklet Turu, 24 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

22/07/2022 10:25
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TAGS: Jonas Vingegaard, birinci,
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