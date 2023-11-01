Vinicius Jr'ın ardından Real Madrid'de 4 imza

İspanya LaLiga'da derbide Barcelona'yı geriden gelip mağlup eden ve ezeli rakibine ligdeki ilk yenilgisini yaşatan Real Madrid, iç transferde imzaları attırıyor.



Kulüpten önceki gün yapılan açıklamada, Vinicius Jr'ın sözleşmesinin 2027'ye kadar uzatıldığı belirtildi.



Vinicius Jr'ın ardından Real Madrid'de kısa süre içinde iç transferde 4 imza daha atılabilir.



AS gazetesinde yer alan haberde Real Madrid'in Rodrygo, Edouardo Camavinga, Federico Valverde ve Eder Militao'yla 2028'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Rayo Vallecano'yu ağırlıyor

LaLiga'de topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, hafta sonu Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.



5 Kasım'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.