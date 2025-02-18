Vinicius Junior, Portekiz’de Kulüp Satın Aldı

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, bir grup yatırımcıyla birlikte Portekiz 2. Lig ekibi FC Alverca’yı satın aldı.

Portekiz basınından Record gazetesine göre, kulübün en büyük hissedarı Ricardo Vicintin, elindeki %70 ila %80’lik hisseyi Brezilyalı ve İspanyol yatırımcılara devretti. Bu yatırımcı grubunun içinde Vinicius Junior da yer alıyor.

Alverca, 1. Lig Yolunda

Portekiz 2. Ligi’nde ikinci sırada bulunan FC Alverca, 1. Lig’e yükselme potansiyeli olan bir takım olarak dikkat çekiyor. Daha önce 5 sezon boyunca Portekiz’in en üst liginde mücadele eden kulüp, Brezilya futboluyla güçlü bağlarıyla biliniyor. Kadrosunda şu an 15 Brezilyalı futbolcu yer alıyor.

Real Madrid Yıldızlarının Yatırım Trendi

Vinicius, futbolculuk kariyerinin yanında yatırım yaparak kulüp sahibi olan Real Madridli futbolcular arasına katıldı. Geçtiğimiz yıl Kylian Mbappé, 20 milyon avroluk bir yatırımla Fransa 2. Lig ekibi SM Caen’i satın almıştı.