Vintage & Antika Pazarı’na yoğun ilgi

Girne Belediyesi'nin organizasyonu ile 14 Aralık Cumartesi günü, Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, 10:00- 18.00 saatleri arasında düzenlenen Vintage & Antika Pazarı ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkardı. Birbirinden özel antika parçanın ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Vintage & Antika Pazarı, açılışından itibaren yoğun bir ilgi gördü.

Vintage & Antika pazarında, zaman içinde unutulmaya yüz tutmuş, dönemlerine ait izler taşıyan, toplumun ortak hafızasında, hatıralarımızda yer tutan ve geleceğe taşınan birçok ürünü bir arada görme şansı yakalayan ziyaretçiler, birbirinden güzel müzikler ile bu anı ölümsüzleştirdi.

Etkinlik kapsamında kültür ve sanat değerleri, araç- gereçler, baskılı yayınlar, objeler, aksesuarlar, plaklar, çeşitli eşya ile hediyeliklerin satışı ve sergilenmesinin yanında, koleksiyon ürünler de antika severlerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik kapsamında ilk kez kurulan kitap değişim standı, katılımcılara kitaplarını getirip başka bir kitapla değiştirme imkanı sunarken; saat 14.00’te başlayan açık artırmada, sanat eserleri ve hediyelik eşyalar alıcılara sunuldu.