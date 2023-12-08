Vintage & Antika Pazarı’nın üçüncüsü gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi nostalji ve antika tutkunlarını buluşturacak Vintage & Antika Pazarı'nın üçüncüsünü düzenliyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, etkinlik yarın ve pazar günü, Girne Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor.

Saat 10:00 ile 18:00 arasında ziyaretçilere kapılarını açacak olan etkinlik, birbirinden özel vintage ürünler ve antika objelerle dolu olacak. Etkinlik boyunca ziyaretçiler, nostaljik plaklardan çalınan müzik eşliğinde keyifli bir atmosferde dolaşırken, yiyecek içecek stantları ile birbirinden eşsiz lezzetleri tatma fırsatı bulacak.

Vintage & Antika Pazarı, iki gün boyunca sürecek ve birçok farklı kategoride ürünlerin sergileneceği stantlara ev sahipliği yapacak. Eski plaklar, efemera, poster ve dergiler, kitaplarla objeler, vintage küçük ev eşyaları, radyo, plak çalar, sanat ürünleri ve hediyelik eşyalar gibi birçok farklı ürün çeşidi, ziyaretçilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunacak.