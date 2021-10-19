Viola Sanatçısı Prof. Dr. S. Çetin Aydar, DAÜ Eğitim Fakültesi’nde

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, alanında uzman viola sanatçısı Prof. Dr. S. Çetin Aydar’ı kadrosuna dahil etti. Ankara Üniversitesi’nden 2019 yılında emekliye ayrıldıktan sonra Mart 2021 tarihinde DAÜ bünyesine katılan Prof. Dr. Aydar, Mayıs 2021 tarihinden itibaren Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürüyor.

Prof. S. Çetin Aydar Kimdir?

1963 yılında Ankara’da doğdu. 1977 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak bu okulda viyola dalına kabul edildi. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nı bitiren sanatçı aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Üyeliği’ne atandı ve 1988 yılında Devlet Bursu ile Almanya’ya gönderilene kadar bu görevini sürdürdü.



Almanya’da Trossingen Yüksek Müzik Okulu’nda yüksek lisans eğitimini Prof. Emile Cantor ile çok iyi dereceyle tamamladı. Daha sonra profesyonel yaşamını Almanya’da, Württembergisches Kammerorchester-Heilbronn ve Danimarka’da, Kopenhag Filarmoni Orkestrası’nda sürdürdü. 1992 yılında yurda dönen sanatçı Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak atandı. Eylül 2000’de “DEÜ Devlet Konservatuvarı – İKSEV 1. Ulusal Viyola Yarışması” organizasyonunu Ruşen Güneş ile birlikte gerçekleştirdi. 2011 yılında aynı kurumda profesörlüğe yükseldi.

Prof. Aydar, solo çalışmalarının yanı sıra İzmir Viyola Ensemble, Aşkın Ensemble-İstanbul, Orpheus Quartett-Almanya, Le Solist de Geneve-İsviçre, Württembergisches Kammerorchester-Almanya, Aarhus Symfoniorkester-Danimarka gibi orkestra ve oda müziği gruplarıyla yurt içi ve dışında konser ve kayıt çalışmaları yapmış ve kurucularından olduğu “Ensemble Carpe Diem”in şefliğini yürütmüştür. 2011 yılında da Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı yeniden yapılandırmak üzere göreve davet edilerek bu kuruma müdür olarak atandı. Müzik, Sahne Sanatları Bölümleri’nin ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Müzik Yorumculuğu” Yüksek Lisans programının kuruluşunu gerçekleştirdi. 2015 yılına kadar Müdürlük görevini sürdürdü.



Kurucusu olduğu Ankara Üniversitesi Solistleri oda müziği topluluğu ile ABD, F. Almanya, Bosna-Hersek, Cezayir ve Türkiye’nin en önemli kültür sanat merkezlerinde konserler verdi. Topluluk Andante dergisinin düzenlediği Donizetti Ödülleri çerçevesinde 2013 yılının en iyi oda müziği topluluğu ödülünü kazandı. Diğer CD’lerinin yanı sıra 2014 yılında Ankara Üniversitesi Solistleri ile "Navona Records" firmasınca Amerikalı besteci Mark Zanter'in eserlerinden oluşan ve uluslararası piyasaya sunulmuş, ITunes ve naxosmusiclibrary üzerinden ulaşılabilen bir CD kaydetti. Prof. Aydar, İzmir ve Çanakkale'de düzenlediği kurslarda genç viyolacılarla çalışmaya devam etmektedir.

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19/10/2021 10:33