Virajı alamadı, karşıdan gelen araca çarptı

Tatlısu- Mallıdağ Anayolu üzerinde,bugün saat 18.30 sıralarında, Ekaterina Orekhovskaia (K-23), yönetimindeki KB 669 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada, Mallıdağ kavşağı yakınlarında sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Muhammet Ali Usta (E-42) yönetimindeki RF 747 plakalı van araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan KB 669 plakalı araç sürücüsü Ekarerina Orekhovskaia ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Madina Rashidova (K-24) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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20/01/2022 20:18