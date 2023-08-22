"Doge" mimine ilham veren viral Shiba Inu cinsi köpek Cheems Balltze, kanserle mücadelesinin ardından 12 yaşında öldü.

Sahibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, sevimli gülüşü ve çizburger sevgisiyle tanınan internet ünlüsü köpek, torasentez ameliyatı sırasında uykuya dalmasının ardından 18 Ağustos Cuma günü hayata gözlerini yumdu. "Ball Ball" diye de bilinen Shiba Inu, lösemi nedeniyle ilave kemoterapi görecekti.

Sahibi, Instagram'daki paylaşımında "Cuma sabahı son torasentez ameliyatı sırasında uykuya daldı. Aslında bu ameliyattan sonra onun için kemoterapi ya da başka bir tedavi ayarlamak istiyorduk ama artık çok geç" dedi.

Ancak Shiba Inu'nun sahibi, köpeğin hayranlarından "üzgün" olmamalarını, bunun yerine "Balltze'nin dünyaya getirdiği neşeyi hatırlamalarını" istedi.

Sahibi, "Sizi ve beni birbirimize bağlayan gülümseyen yuvarlak yüzlü bir Shiba Inu olarak, pandemi sırasında birçok kişiye yardım etmiş ve birçoğunuza fazlasıyla neşe getirmişti ancak artık görevi tamamlandı" dedi.

İnanıyorum ki gökyüzünde özgürce koşuyor ve yeni arkadaşlarıyla çok lezzetli yemekler yiyor. O her zaman kalbimde olacak. Umarım çevrimiçi dünyadaki herkese neşe getirmeyi sürdürebilir, naçizane tek isteğim bu.

Balltze'nin sahibi, Ball Ball'a son 6 aylık kanser mücadelesinde yardımcı olan sağlık personeline de bu vesileyle teşekkürlerini iletti.

Sahibi, sözlerine "Hepiniz çok cömert ve yardımseverdiniz, hepinize gerçekten minnettarım. Ball Ball'a olan sevginiz ve desteğiniz o kadar koşulsuz ki bunun dünyadaki en saf sevgi olduğunu gördüm. Ball Ball'un hayatımda olması başıma gelen en güzel şey" diye devam etti ve Ball Ball'un tıbbi masrafları için topladığı bağış fonlarının yerel hayvan hayır kurumlarına verileceğini ekledi.

Ball Ball'un sahibi, "Herkese teşekkür ederim, teşekkürler" dedi.

Balltze hepinizin onu ne kadar çok sevdiğini biliyor.

Viral mim internetteki şöhretini 2010'da, patilerini çaprazlama koymuş Shiba Inu cinsi köpeğin fotoğrafının üzerine rastgele yerleştirilmiş, hayvanın iç monologu olabilecek comic sans fontlu metinler eklendiğinde kazanmıştı. İnternet kullanıcıları bu görüntüyü hızla "doge" diye adlandırmaya başlamış ve hatta 2013'te yeni kripto para birimi "Dogecoin" ortaya çıkmıştı.

Yıllar içinde pek çok Doge mimi yapılmış olsa da Balltze, 2017'de sahibinin Instagram'da köpeğin yerde otururken çekilmiş fotoğrafını paylaştığı popüler mim formatının konusu olmuştu. İki yıl sonra bir Reddit kullanıcısının, fotoğrafı "Cheemsburbger" başlığıyla r/dogelore alt dizininde yeniden paylaşmasıyla mim viral olmuştu. Balltze ayrıca, daha küçük bir Shibu Inu'nun yanında komik derecede kaslı bir köpeği tasvir eden "Kaslı Doge, Cheems'e karşı" mimiyle de ünlüydü.

Ball Ball, Hong Kong'da yaşayan moda tasarımcısı sahibi Kathy tarafından bir yaşındayken sahiplenilmişti. Kathy geçen aralıkta, popüler köpeğe kanser teşhisi konduğunu açıklamıştı.