Virgin Galactic 450 bin dolara bilet satıyor

Virgin Galactic, müşterilere uzayın sınırlarını zorlayan seviyede fırlatılan bir rokette 90 dakikalık bir keyif yolculuğu sağlayan 450 bin dolarlık biletlerinin satışlarını yeniden açtı.

Şirket, yörünge altı uzaya bir seyahati koltuk başına yaklaşık 200.000 ila 250.000 ABD Doları arasında fiyatlandıran ilk bilet satış turundan yaklaşık 600 rezervasyon aldı.

Şirket biletlerin 16 Şubat'ta yeniden satışa çıkacağını ve uçuştan önce 150 bin dolar depozito talep edileceğini duyurmuştu.

Virgin Galactic'in Kasım ayındaki son bilanço toplantısında, CEO Michael Colglazier, şirketin satış sürecini önceki birkaç ay boyunca test ettiğini ve yeni 450.000 dolarlık yeni koltuk fiyatı noktasında yaklaşık 100 koltuk sattığını söyledi. Şirket, ticari faaliyetlere başlamadan önce toplam 1.000 koltuk satmak için çalışıyor.

Geçen Temmuz ayında şirket, şirket kurucusu Sir Richard Branson'ı uzayın kenarına fırlattıktan sonra ticari operasyonlara başlamaya hazır görünüyordu. Ancak daha sonra New Yorker'dan bir rapor, Branson'un uçuşu sırasında kokpitte uyarı ışıklarının yandığını ve uzay uçağının 41 saniye boyunca belirlenmiş hava sahasının dışına çıktığını ortaya çıkardı.

Federal Havacılık İdaresi, sorun açıklığa kavuşana kadar Virgin Galactic’in uçuşlarını durdurdu ve Eylül’de bu yasak kaldırıldı.

Şirket daha sonra ticari hizmetlerin başlamasını ertelediğini duyurdu. Bu Ekim'den önce ödeme yapan müşterilerin uçması beklenmiyor. Virgin Galactic 2019'da halka açıldığında, 2020'de ticari hizmete başlama planları yapıyordu.

Bu arada, Virgin Galactic'in yörünge altı uzay turizmi oyunundaki baş rakibi Jeff Bezos'un Blue Origin, ünlüler ve ödeme yapan müşteriler için üç başarılı mürettebatlı görev gerçekleştirdi. Blue Origin şu ana kadar biletlerin maliyetini açıklamadı.

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17/02/2022 09:56