Virginia'da sel: Onlarca kişi kayıp

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14/07/2022

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Virginia'da sel: Onlarca kişi kayıp

ABD'nin Virginia eyaletindeki sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi, 100'e yakın ev ağır hasar gördü.

Yetkililer, eyaletin Buchanan bölgesindeki şiddetli yağışların ardından en az 44 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Sel nedeniyle şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Bölgede etkili olan fırtına sonucu geniş çaplı elektrik kesintileriyle altyapıda hasar meydana geldi.

Virginia Acil Durum Yönetim Birimi, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu. Amerikan Kızılayı ise bölge sakinleri için sığınak açtı.

14/07/2022 10:39
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TAGS: Virginia
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