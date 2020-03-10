Virüs taşıyan doktorla temas eden kişilere yapılan testlerden 37’si negatif
Güney Kıbrıs’ta Corona virüsü taşıyan 64 yaşındaki doktorla temas ettiği belirlenen 150 kişiye test yapıldığı ve bunlardan 37’sinin negatif çıktığı bildirildi.
10/03/2020
HK
Güney Kıbrıs’ta Corona virüsü taşıyan 64 yaşındaki doktorla temas ettiği belirlenen 150 kişiye test yapıldığı ve bunlardan 37’sinin negatif çıktığı bildirildi.
Rum haber kaynakları, diğer kişilerin test sonuçlarının da peyderpey açıklanacağını duyurdu.
10/03/2020 16:44