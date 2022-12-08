Virüsleri de öldürüyor ayakkabıları da parlatıyor

Bazı besinlerin kabukları kendisinden daha faydalıdır. İçerdikleri şifanın 2 katına sahip kabukları çöpe atmadan bir kez daha düşünmenizde fayda var. Bunlar arasında en etkilisi ise muz kabuklarıdır. Peki muz kabuklarının faydaları nelerdir? İşte cevabı...

Doğadaki en güçlü lif ve potasyum kaynağı olan muz kabuklarını çöpe atmadan bir kez daha düşünün. İç yapısındaki meyveden daha güçlü vitamin ve minerallere sahip olan muz kabukları tam bir şifa deposudur.

Muz kabukları sadece sağlığınıza değil aynı zamanda ev içindeki hayatınızda da ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz. Hayati önem taşıyan muz kabuklarını çöpte değil evde biriktirin.

PEKİ MUZ KABUKLARININ FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda potasyum barındıran muz kabukları cilt yüzeyinde meydana gelen deformasyonları hızla iyileştirir. Özellikle de sedef ve egzama gibi hastalıkların doğal ilacıdır. Düzenli olarak tüm vücudunuza muz kabuklarını sürerseniz. Cilt yüzeyindeki hasar almış her alan çabucak iyileşir.

Muz kabuklarından yapılan çay mide ve bağırsakları temizler. Yüksek oranda lif barındırdığından bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler. İşlevselliği artırarak kabızlık gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını engeller.

Muz kabuklarından yapılan çay boğazlardaki enfeksiyon oranını azaltır.

Muz kabuklarını temiz bir tülbetin içine koyun. Başınızı ya da ayak tabanlarınıza bağlayın. Muz kabukları cilt sayesinde kan akışını dengeler. Bu sayede sinir hücreleri dengelendiğinden baş ağrısı ya da yorgunluk gibi sağlık sorunlarının yaşanma riski azalır.

Muz kabuklarının en inanılmaz faydası ise diş taşlarını temizler. Dişlerin daha parlak ve beyaz görünmesini sağlar. Diş eti ve ağız içindeki enfeksiyon oranını azaltarak. Yara ve apse oluşumunu engeller.

Sık sık göz altı morlukları ya da halkalarıyla ilgili sorun yaşayanlar uyumadan bir saat önce gözlerini muz kabuklarıyla bağlaması tavsiye edilir.

Muz kabukları aynı zamanda ayakkabılarını temizler. Bakırları parlatır. Gümüşleri daha canlı gösterir. Ev temizliğinde bile size destek olur.

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08/12/2022 20:08