Visa, Coinbase'e Bitcoin hesap kartı çıkarma yetkisi verdi

Kredi kartı devi Visa ilk kez bir kripto para şirketine asli üyelik verdi. Buna göre Coinbase, diğerleri için hesap kartı çıkartabilecek. Coinbase İngiltere'nin CEO'su Zaeshan Feroz, konuyla ilgili olarak, "Kartın değiştirmeye çalıştığı şey kripto paranın mantığı. Şimdi hakikaten gerçek zamanlı olarak harcanabilir" dedi.

Kripto para borsası Coinbase'e resmi olarak aralık ayında verilen ancak yeni açıklanan yetkilendirme, Visa geçen yerlerde Bitcoin, Ether ve Ripple'ların harcanmasına olanak veren hesap kartlarının çıkarılmasında önemli ve pahalı bir aracıyı aradan çıkarmasını sağlıyor.



Daha önemlisi, asli üyelik ile birlikte Coinbase, diğer kripto para şirketleri ve daha geleneksel şirketler de dahil olmak üzere diğer şirketler için hesap kartı çıkarma yetkisine sahip olan ilk kripto para şirketi oldu. Visa söz konusu üyeliği doğruladı, ancak proje bu yılın sonuna doğru hayata geçirildiğinde kendisinin kripto para kabul etmeyeceğinin altını çizdi.



Coinbase'in yakın bir zamanda diğerleri için kart çıkarmayı planlamadığını belirtmesine karşın asli üyelik statüsü, Forbes'un tahminlerine göre karı geçen yıl yüzde 40 düşen şirkete potansiyel olarak önemli bir yeni gelir kaynağı olacak.



Visa kabul edildiği yerlerde kripto para harcanabilmesi sürecini kolaylaştırmak, aynı zamanda Bitcoin, Ether, XRP ve diğerlerinin kullanımına yaygınlaştırabilir. Satıcının kripto para kabul edip etmemesinden bağımsız olarak kripto paraların günlük alışverişlerdeki kullanımı artabilir.

"KARTIN DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTIĞI ŞEY KRİPTO PARANIN MANTIĞI"

Coinbase İngiltere'nin CEO'su Zaeshan Feroz, “Bitcoin'leriniz hiçbir zaman likit değildi. Çünkü satma, parayı çekme ve harcama sürecinden geçmek zorundaydınız. Hiçbir zaman anlık değildi. Kartın değiştirmeye çalıştığı şey kripto paranın mantığı. Şimdi hakikaten gerçek zamanlı olarak harcanabilir” dedi.

20/02/2020 10:51