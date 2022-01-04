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Visca transferi bitti! Trabzonspor'dan takasta sürpriz isim...

Trabzonspor, Başakşehir'le Edin Visca transferi üzerinden anlaşma sağlandı. Trabzonspor, Visca'yı 2.5 yıllığına renklerine bağlamak üzere.

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04/01/2022

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Visca transferi bitti! Trabzonspor'dan takasta sürpriz isim...

Trabzonspor, Başakşehir'le Edin Visca transferi üzerinden anlaşma sağlandı. Trabzonspor, Visca'yı 2.5 yıllığına renklerine bağlamak üzere. Bonservis ücreti olarak da 3.5 milyon Euro ödenecek. Bu bonservisin yanında Trabzonsporlu taraftarların çok sevdiği Abdulkadir Parmak takasta kullanılacak. Ayrıca Visca'ya imza parası da ödenecek. İşte detaylar...

Edin Visca transferini Trabzonspor kazandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği Visca'nın tercihini Bordo-Mavili ekipten yana kullandığı öğrenildi. 31 yaşındaki yıldız futbolcu Başakşehir ile her konuda anlaştı. Bu anlaşmada takasta kullanılan futbolcu taraftarları çok şaşırttı. İşte detaylar...

2.5 YILLIK SÖZLEŞME

Fırtına, Boşnak yıldızla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Edin Visca'ya maaşının yanı sıra bir miktar da imza parası ödenecek. Böylece Visca'nın 10.5 yıllık Başakşehir serüveni sona ermiş olacak.

TAKASTA SÜRPRİZ İSİM

Trabzonspor bu transfer için taraftarların çok sevdiği Abdulkadir Parmak'ı Başakşehir'e verecek. Şaşkınlıkla karşılanan bu olayın teknik direktör Abdullah Avcı'nın insiyatifi dahilinde olduğu öğrenildi.

 

04/01/2022 11:14
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TAGS: Visca, transfer, takas, trabzonspor,
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HK SPOR

Edin Visca transferi tamam! Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

HK SPOR

Edin Visca'nın transferi pazartesi günü açıklanacak. Trabzonspor ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği yıldız futbolcu için anlaşma sağlandı. Visca takımdan ayrılmak için Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. Uzun yıllar takımına hizmet veren Visca'nın bu isteği karşılıksız kalmadı ve Trabzonspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandı. İşte Süper Lig'de yılın transferinin detayları...

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