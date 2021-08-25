Vision Cyprus Derneği Genel Kurulu Gerçekleşti

Vision Cyprus Derneği'nin Genel Kurulu Mağusa'da Novel Centre Hotel’de dün gerçekleşti. Vision Cyprus başkanlığına Oğuz Can, Eş-As Başkanlığına Nafi Cabacaba ve Dengiz Kürşat seçildi. Vision Cyprus Derneği sekreterliğe ise Hazar Arman getirildi.

Yıllardır kişisel çabalar ile yabancı misyonlarla görüşülmüş, yaşanmış haksızlıklar dile getirilip ortak çözümler üretmek adına çabalar sarf edilmiştir. Bu kişisel çabaları ortak bir gayede birleştirip, tek bir ağızdan doğruları aktarmak adına, tek gayesi Kıbrıs Türküne karşı yapılanları anlatmak ve çözüm üretmek olan lobicilik derneği ‘Vision Cyprus’ kurulmuştur. Vizyon Kıbrıs ın misyonu, Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türklere yapılan adaletsizliğin giderilmesine yardımcı olmaktır. Amaç, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı haksızlıkları bilmeyenlere anlatmak ve bizden farklı görüşlere sahip olsalar da doğru çözümler üretmektir.

Vision Cyprus Derneği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu habere tepkiniz:



25/08/2021 12:22