Vitamin ve Mineraller ! Tüm Vitamin ve Minerallerin Faydaları ve Kaynakları

Vitaminler, vücutta gerçekleşen kimyasal reaksiyonları destekleyen maddelerdir. Bunlar yaşam için son derece gereklidir. Vücutta üretilemezler. Bu nedenle dışarıdan vitamin ve mineral almak zorundasınız.

Eğer temel vitamin ve mineralleri dışarıdan yeteri kadar alamazsanız, yaşamınızı sürdürmeniz mümkün olmaz. Sağlıklı yaşamak istiyorsanız, vitamin ve minerallere ihtiyacınız vardır.

Toplumda, çoğu insanlar tarafından, vitaminlerin yanlış algılanıyor. Vitaminler enerji kaynağı değildir, kalori içermezler, dolayısıyla enerji vermek ve canlandırmak gibi bir etkileri yoktur.

Dengesiz beslenmenin sebep olduğu problemlerden sadece vitamin alarak korunamazsınız, vitaminler besinlerin yerini tutamazlar, protein veya karbonhidrat değildirler.

Vitamin ve Mineral Kaynakları

Vitamin ve mineral almanın en sağlıklı yolu, sebze meyve açısından (mevsiminde) zengin şekilde, dengeli beslenmedir.

Ülkemizin bir meyve deposu olduğu düşünülürse, sağlıklı ve dengeli beslenen bir erişkinin ayrıca vitamin ve mineral takviyesi almasına gerek kalmaz.

Öte yandan, doğal gıdalar yerine işlenmiş gıdaların tercih edilmesi, vitamin ve mineral alımını azaltır. İşlenmiş gıdalar, vitaminler yönünden fakirleşmiş gıdalardır. Gıdaların işlenme süreçleri aynı zamanda vitamin içeriklerini kaybetmelerine sebep olur.

İşlenmiş Gıdalar Vitamin ve Mineral Fakiri!

Örneğin tahıllar. kabuklarında bol miktarda B vitamini bulundururlar. Fakat sofrada önünüze gelen ekmeğin beyaz olması için, tahılın vitamin içeren tüm kısımları uzaklaştırılır. Geriye sağlığınıza hiçbir faydası olmayan, ama bembeyaz, pofur pofur bir ekmek kalır. Tıpkı içi boş bir sünger gibi…

Üstelik her ne kadar sürekli olarak dengeli ve sağlıklı beslenmenin yeterli olduğunu söylesek bile, toplumda kaç kişi gerçekten sağlıklı beslenebiliyor?

Gerçek anlamda dengeli beslenmeyi toplumumuza yerleştirebildiğimiz söylenemez. Hele ki Fast-Food denilen belanın toplumda giderek yaygınlaşması, sağlıklı, beslenme alışkanlıklarının tamamen bozulmasına yol açtı.

İşlenmiş gıdaların giderek daha fazla kullanılması ve dengesiz beslenme yöntemleri, toplumda daha sık oranda vitamin ve mineral eksiklikleri görülmesine yol açıyor. Vitamin ve mineral yetersizlikleri vücudun işleyiş mekanizmasını bozuyor ve genel sağlığımız üzerinde olumsuz etkilere sebep oluyor.

Vitamin ve Mineral Takviyeleri

Uluslararası Bilimler Akademisi’nin Gıda ve Beslenme Kurulu, yaptığı çalışmaları düzenli olarak yayınlar ve besinlerin alınması gereken günlük miktarları belirler.

Bu referans miktar tayinlerine “Önerilen Günlük İhtiyaç” (Recommended Dietary Allowances/RDA) adı verilir. RDA, uzun vadeli besin alımının ortalamasını gösterir. Bu kitapta alınması önerilen vitamin ve mineral değerleri, bu RDA’larda önerilen miktarlardır.

Hangi Durumlarda Vitamin ve Mineral Takviyesi Kullanılmalıdır?

Kronik bir hastalığa sahipseniz

Sık sık enfeksiyonlara yakalanıyorsanız,

Kanser hastalığı riski taşıyorsanız veya kanserseniz.

Bağışıklık sisteminizi zayıflatan bir hastalığa sahipseniz

Zayıflamak amacıyla diyet yapıp kilo vermişseniz ve bunlar dışında doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır.

Hangi Vitamin ve Mineral Takviyelerini Kullanmalıyım?

Tabii ki doktorunuzun sizin için uygun gördüğü vitamin ve mineral takviyelerini almalısınız. Doktor tavsiyesi olmadan vitamin ve mineral takviyesi kullanmayınız.

Bazı vitamin ve mineral takviyeleri vücutta depolanabilir ve bunların aşırı birikimleri zehirlenmelere yol açabilir.

Hangi Vitamin, Ne İşe Yarar?

Her vitamin vücudunuzda ayrı bir görev üstlenir. Dolayısıyla, her birinin takviye edilmesini gerektirecek durumlar bir diğerinden farklıdır. Bu nedenle, vitaminlerin ne işe yaradıklarını ve ne zaman takviye edilmeleri gerektiğini tek tek görmemizde fayda var.

Vitaminlerin faydaları ve Etkileri

Vitaminler

A Vitamini

A vitamini yağda çözünen bir vitamindir. Yağda çözünen diğer vitaminler gibi vücutta depolanabilir. Erişkinlerde günde 5.000 IU (uluslararası ünite olarak bilinen bir ölçü birimi) alınması yeterlidir.

Hamile kadınların daha fazla A vitaminine ihtiyaçları olur. Beta-karoten A vitamininin ön maddesidir (provitamin-A).

Molar kütle: 286,4516 g/mol

Kimyasal formülü: C20H30O

A Vitamini Faydaları

A vitamini, göz problemlerini ve körlüğü önler. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirerek cilt sorunlarını engeller. Ayrıca sindirim sisteminde oluşan ülserleri tedavi eder; soğuk algınlığına ve böbreklerde, mesanede, akciğerlerde ve mukus zarlarında enfeksiyonlara karşı vücudu korur.

Üremenin devamını sağlar.

Bağışıklık sistemini destekler.

Görme fonksiyonları için gereklidir.

Gece körlüğünü engeller.

Cilt sağlığı ve estetiği için gereklidir.

Sivilcelerin tedavisine yardımcıdır.

A Vitamini Kaynakları

Havuç

Yumurta

Koyu renkli yeşil sebzeler (ıspanak, pazı, karalahana vb)

Sarı renkli sebze ve meyveler (limon, greyfırt, muz, portakal vb)

A Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Gece körlüğü ve ‘xeroftalmi’ hastalığına neden olabilir.

Dikkat!

Vücutta depolanabilen vitamin olduğu için, aşırı alınması özellikle küçük çocuklarda zehirlenmelere yol açabilir. Doktorunuzun tavsiyelerine uyun.

B1 Vitamini (Tiyamin)

Tiyamin, bir diğer ismiyle B1 vitamini, kimyasal formülü C₁₂H₁₇ClN₄OS olan renksiz bir bileşiktir. “Thio-vitamine” anlamına gelmekte olup suda çözülebilen B kompleks vitaminlerinden birisidir.

Vücutta depolanmaz. Erişkinlerde günde 1,5 mg kadar alınması yeterlidir.

Formül: C12H17N4OS+

Molar kütle: 265,355 g/mol

PubChem Bileşik Kimlik Numarası: 6042

İçinde çözündüğü madde: Su, Gliserin, Metanol

B1 Vitamini Faydaları

Sinir sistemini destekler.

Büyümeye yardımcı olur.

Zihinsel kapasiteyi artırır.

B1 Vitamini Kaynakları

Yumurta

Soya fasulyesi

Fıstık

Balık

Süt

Sebzelerin çoğu

B1 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

B1 vitamini eksikliği, ‘beriberi’ hastalığına sebep olur.

Dikkat!

Yüksek ısıya ve alkole dayanıksızdır, hemen yok olur. Çiğ yenen gıdalardan yüksek miktarlarda alınabilir. Alkolün zararlarından bir tanesi, vücutta B vitaminlerinin eksikliğine yol açmasıdır.

B2 Vitamini (Riboflavin)

B2 vitamini yani riboflavin, pentoz şeker olan ribitol ve lumikromdan oluşur. Görünür ve uv ışında bozulur.

Suda çözünür ve vücutta depolanmaz. Erişkinlerde günde 1,5 mg kadar almaması yeterlidir.

Formül: C17H20N4O6

Molar kütle: 376,36 g/mol

Erime noktası: 280 °C

ChEBI Kimliği: 17015

ChemSpider Kimliği: 431981

B2 Vitamini Faydaları

Göz yorgunluğu, kataraktların önlenmesi ve tedavisi için gereklidir; karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığı için gereklidir.

Büyümeye yardımcıdır.

Görme fonksiyonu üzerinde olumlu etki gösterir.

B2 Vitamini Kaynakları

Peynir

Yeşil yapraklı sebzeler

Süt

Yumurta

Fasulye

Sakatatlar (karaciğer, böbrek)

B2 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Ağız, dudaklar ve cinsel organlarda ‘cilt lezyonlarına’ sebep olabilir.

Dikkat!

Işığa karşı duyarlıdır, kolayca yok olur. B1 vitamininin aksine, ısıya karşı dirençlidir. Alkol ve antibiyotik kullanıyorsanız, tüm B vitaminlerinde olduğu gibi, B2 vitamininin de bağırsaklardan emilimi bozulur.

B3 Vitamini (Niyasin)

Niyasin, Nikotinik asit veya B3 vitamini suda çözünür bir vitamindir.

Türevleri olan NADH, NADPH, NAD ve NAD⁺ hücrelerde enerji metabolizması, nükleik asit, protein, yağ ve karbonhidrat metabolizmasında gereksinim duyulan zorunlu bir vitamindir.

Vücutta depolanmaz. Günlük önerilen miktarı, erişkinlerde 13-19 mg arasıdır.

Formül: C6H5NO2

IUPAC numarası: pyridine-3-carboxylic acid

Erime noktası: 237 °C

Molar kütle: 123,11 g/mol

Yoğunluk: 1,47 g/cm³

İçinde çözündüğü madde: Su

B3 Vitamini Faydaları

Sinir sistemini ve beyin işlevlerini destekler.

Hormon sentezi için gereklidir.

Yağların metabolize edilmesine yardımcı olur.

Kilo vermek isteyenler için gereklidir.

Kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olur, damar sertliğini (aterosklerozu) engeller. Kalp damar sağlığı için gereklidir.

B3 Vitamini Kaynakları

Tahılların kabukları

Fıstık

Avakado

Hurma

Kuru erik

İncir

Balık

Sakatatlar (karaciğer vb)

B3 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Cilt enfeksiyonlarına ve ‘pellegra’ hastalığına sebep olabilir.

Dikkat!

Yüksek doz kullanımı bazı kişilerde kızarıklığa sebep olabilir. Gut hastalığında, ürik asidin kontrolü üzerinde etkili olabilir. Gut hastası iseniz doktorunuza danışınız.

B5 Vitamini (Pantotenik Asit)

Pantotenik asit, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden dolayı yunanca “her yer” anlamına gelen “pantos” sözcüğünden kökenini almıştır.

Vücutta depolanamayan ve suda eriyen bir vitamindir. Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması için gereklidir.

Suda çözünür. Erişkinler için günlük 10 mg kadar alınması önerilir.

Formül: C9H17NO5

Molar kütle: 219,23 g/mol

Erime noktası: 183,8 °C

Kaynama noktası: 551,5 °C

İçinde çözündüğü madde: Su

B5 Vitamini Faydaları

Hücre yapımında rol alır.

Yaraların iyileşme sürecine yardımcıdır.

Sinir sisteminin gelişimini destekler.

B5 Vitamini Kaynakları

Tahılların kabukları

Yeşil sebzeler

Sakatatlar (karaciğer, böbrek vb)

Fındık9

Kırmızı e8t

Yumurta

B5 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Şeker düşmeleri (hipoglisemi), onikiparmak bağırsağı ülseri ve cilt lezyonları görülebilir.

B6 Vitamini (Piridoksin)

Piridoksin, bir diğer adıyla B6 vitamini, özellikle protein metabolizmasında çok önemli bir koenzimdir ve birçok nörotransmitterin sentezinde rol alır.

Besinler Piridoksamin ve Piridoksal şeklinde de bulunabilir. Aktif şekli Piridoksalfosfat’tır.

Suda çözünür ve vücutta depolanmaz. Erişkinlerde günde 1,6 ile 2 mg arasında alınması yeterlidir.

IUPAC numarası: 4,5-Bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol

Formül: C8H11NO3

Molar kütle: 169,18 g/mol

Erime noktası: 159 °C

İçinde çözündüğü madde: Su

ChEBI Kimliği: 16709

B6 Vitamini Faydaları

Bağışıklık sistemini destekler, antikorların yapımı için gereklidir.

Sinir sistemini destekler

B12 vitamininin emilimi için gereklidir.

Kan hücrelerinin yapımı için gereklidir.

B6 Vitamini Kaynakları

Tahılların kabukları

Fıstık

Ceviz

Yumurta

Soya fasülyesi

Lahana

Balık

B6 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Kansızlık (Anemi) ve cilt enfeksiyonları görülebilir.

Dikkat!

Aşırı miktarlarda alınırsa birtakım sinirsel bozukluklara sebep olabilir. Huzursuzluk, uyuşmalar, gözlerde seğirme gibi belirtileriniz varsa, doktorunuza başvurun.

B12 Vitamini (Kobalamin)

Siyanokobalamin, B12 vitamini olarak bilinen vitaminin diğer adıdır. Özellikle hayvansal dokularda bulunur. Birkaç özel sebzede bulunduğu iddia edilse de bu, tıp litteratürünce kabul edilmemiş tartışmalı bir konudur.

Suda çözünen bir vitamindir. Erişkinler için günlük 2 mcg. alınması gerekir. Vücuda tam olarak faydalı olabilmesi için emilirken kalsiyuma ihtiyaç vardır.

Bitkisel gıdalarda yeterli B12 vitamini bulunmaz, hayvansal besinlerden alınması gerekir. Dolayısıyla hayvansal gıda tüketmeyen vejetaryenlerde B12 eksikliği görülebilir.

B12 vitamini vücutta depolanabilir. Suda çözünen vitaminler arasında depolanabilen tek vitamindir. 4-5 mg gibi önemli miktarlarda vücutta toplanır. Bu depo nedeniyle, B12 eksikliğine bağlı klinik belirtilerin görülmesi bir kaç yıl alır.

Formül: C63H88CoN14O14P

Molar kütle: 1.355,38 g/mol

CAS numarası: 68-19-9

PubChem Bileşik Kimlik Numarası: 184933

B12 Vitamini Faydaları

Kan hücrelerinin yapımını destekler

Enerjiyi arttırır

Sinir sistemini destekler

Hafıza ve konsantrasyonu detekler

B12 Vitamini Kaynakları

Kırmızı et

Yumurta

Peynir

Süt

Balık

B12 Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Ölümcül olabilecek seviyede kansızlık (pernisiyoz anemi) ve nörolojik şikayetler görülebilir.

Dikkat!

Ülkemizde B12 vitamini eksikliğine yaygın olarak rastlanmaktadır. Ayrıca vejetaryenlerde ve sürekli alkol kullananlarda B12 vitamini eksikliği sıkça görülür. B12 eksikliği görülen bir başka grup ise yaşlılardır.

B12 eksikliğine bağlı olarak gelişen kansızlık hastalığında (pernisiyoz anemi), hasta folik asit ve demir ilaçları verilerek tedavi edilince kan tablosu düzelir. Fakat B12 eksikliği takviye edilmemişse, hastalarda nörolojik belirtiler oluşur. Bu durum, nörolojik ya da psikiyatrik hastalıklarla karıştırılabilir.

Eksikliğine bağlı belirtiler olmasa ve şikayetiniz bulunmasa da, B12 vitamin seviyelerinize baktırmalısınız. Eğer herhangi bir eksiliğiniz varsa B12 takviyesi almanızda fayda vardır.

H Vitamini (Biotin – B7 Vitamini)

Biyotin, literatürde, H vitamini veya B7 vitamini olarak da adlandırılan ve güncel haberlerde karşımıza sıklıkla “güzellik vitamini” adıyla çıkan bir vitamindir. Kimyasal formülü C₁₀H₁₆N₂O₃S olan biyotin, suda çözünen bir B kompleksi vitaminidir.

Suda çözünen bir B vitamini türüdür. Yetişkinler için günde 100-300 mcg kadar alınması önerilir. Vücudun ihtiyacı olan biotinin çoğu bağırsaklardaki faydalı probiyotik bakteriler tarafından sentezlenir.

Probiyotikler sadece bağışıklık sisteminin duvarı olarak çalışmıyor, aynı zamanda vitaminlerin sentezinide yapıyor. Biotinin yanında K vitamini de probiyotik bakteriler tarafından sentezleniyor.

Çiğ yumurtanın beyazında bulunan “avidin” isimli bir madde biotine sıkıca bağalanır ve bağırsaklardan emilmesini engeller. Çiğ yumurta tüketme alışkanlığına sahip olanlar biotin eksikliğine karşı dikkatli olmalıdır.

Formül: C10H16N2O3S

IUPAC numarası: 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoic acid

Molar kütle: 244,31 g/mol

Erime noktası: 232 °C

İçinde çözündüğü madde: Su

Kimyasal formülü: C10H16N2O3S

Biotin Faydaları

Cilt sağlığı için gereklidir.

Saçların beyazlaşmasını önler

Kırık tırnakların tedavisine yardımcı olur.

Saç dökülmelerini önler.

Biotin Kaynakları

En önemli kaynak, bağırsaklarınızda ki prbiyotik bakterilerdir.

Yumurtanın sarısı

Fıstık

Soya

Gıdalarda yaygın olarak bulunur, ancak gerekli biyotinin çoğu probiyotik bakteriler tarafından oluşturulur.

Biotin Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Egzama, saç dökülmeleri, iştahsızlık, aşırı yorgunluk hali ve depresyon görülebilir.

Dikkat!

Bağırsaklardaki probiyotik bakterilerin yapısının bozulmasına sebep olan durumlar (antibiyotik kullanımı vb) biotin sentezinde azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda bağırsaklardaki probiyotik bakteriler takviye edilmesi gerekir.

B9 Vitamini (Folik Asit)

Folik asit B grubundan bir vitamindir. Yeşil yapraklarda yaygın olarak bulunduğundan bu ad verilmiştir. Çünkü Latincede folum yaprak manasındadır.

Mitchell ve arkadaşları bu vitamini, 1941 yılında ıspanak yapraklarında keşfettiler.

Suda çözünen bir B vitamini trüdür. Vücuttaki birçok bileşiğin biyosentezi için gereklidir. Günlük olarak yetişkinlerde 180-200 mcg kadar alınması gereklidir.

Özellikle hamile kadınların folik asit takviyesi almaları son derece önemlidir. Anne karnında bebeğin sinir dokusunun gelişimi için gereklidir.

Eğer yeteri kadar folik asit takviyesi alınmazsa, bebekte sipina bifida (bel bölgesinde omuriliğin açık kalması) hastalığı görülebilir.

Formül: C19H19N7O6

IUPAC numarası: (2S)-2-[(4-{[(2-amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}phenyl)formamido]pentanedioic acid

Molar kütle: 441,4 g/mol

Erime noktası: 250 °C

İçinde çözündüğü madde: Su

ChEBI Kimliği: 27470

Folik Asit Faydaları

Sinir dokusunun gelişimini destekler, doğumsal kusurlarını engeller.

Kan hücrelerinin yapımına yardımcı olur.

cilt sağlığı için gereklidir.

Bağışıklık sistemini destekler.

Folik Asit Kaynakları

Yeşil sebzeler

Balkabağı

Havuç

Avokado

Fasulye

Folik Asit Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Kansızlık (anemi) oluşabilir.

Dikkat!

Gebelerde en çok görülen vitamin eksikliği, folik asit eksikliğidir.

Folik asit eksikliği son derece ciddi sonuçlar doğurduğu için, takviye edilmesinde fayda vardır.

C Vitamini (Askorbik Asit)

C vitamini, askorbik asit olarak da bilinir, suda eritilebilen ve birçok görevi olan vitamin. Çoğu Hayvanlar ve bitkiler, kendi C vitaminlerini glukozdan üretebilirler.

İnsanlar, bazı meyve yarasaları, hint domuzu ve insan benzeri primatlar C vitamini üretemediklerinden bunu besinlerden almak zorundadırlar.

Vücutta depolanmaz. Erişkinler için günlük 60 mg kadar önerilir. Çok kuvvetli bir antioksidandır.

Vücut dokularının gelişimi için gerekli olan kolajenin yapımında C vitamini vazgeçilmezdir. Demirin vücut tarafından emilmesine yardımcı olur.

Kimyasal formülü: C6H8O6

Moleküler ağırlığı: 176,12 g/mol

Çözünürlüğü: Suda; 33g/100g; Etanolde 2g/100g; Gliserinde 1g/100g

Bozunma noktası: 192 oC

Erime noktası: 189 oC

C Vitamini Faydaları

Yara iyileşmesi için gereklidir.

Kansere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucudur.

Bağışıklık sistemini destekler

Vücut dokularının bütünlüğüne ve gelişimine yardımcı olur.

Kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damar duvarını korur.

Zararlı mikropların sebep olduğu enfeksiyonlardan vücudu korur.

C Vitamini Kaynakalrı

Kuşburnu (en fazla C vitamini bulunduran doğal kaynaktır)

Yeşil sebzeler

Turunçgiller

Karnabahar

Soğan

Biber

Acerola kirazı

C Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

C vitamini eksikliği “iskorbüt” hastalığına neden olur.

Dikkat!

Yaşlılarda ve sigara içenlerde C vitamini ihtiyacı artar. Ayrıca enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımı da C vitamini ihtiyacını arttırabilir.

C vitamini takviyesi kullanmanın bazı kan değerlerini değiştirebileceğini unutmayın. Doktorunuz C vitamini kullandığınızdan haberdar değilse, tahlil istediği zaman hatırlatmalısınız.

D Vitamini (Kolekalsiferol)

Kolekalsiferol, bir tür D vitaminidir. Mahuncevizi, ceviz, sebzeler, portakal ve yumurtada bulunur. Kolekalsiferol, D3 vitamininin de temel ismidir. Hayvansal gıdalarda bulunur.

Yağda çözünen vitamindir. Yetişkinler için günlük 200-400 IU alınması kadar tavsiye edilir.

D vitamini ya beslenme yoluyla ağızdan alınır ya da güneş ışınlarının derideki yağları etkilemesiyle vücutta oluşturulur. Aktif D vitamini formunun vücutta oluşabilmesi için düzenli güneş ışınlarına maruz kalmak gerekir.

D vitamini, kalsiyum kan seviyelerinin korunmasında görevlidir. Bağırsaklardan kalsiyum ve fosfatın vücuda emilimini uyarır. Böbreklerden kalsiyumun atılımını ayarlar. Kemik dokunun gerektiği zaman kana kalsiyum vermesini sağlar. Böylece kan kalsiyum seviyesini dengede tutar.

Kemik ve diş sağlığı için D vitamini vazgeçilmez öneme sahiptir. Yeteri kadar anne sütü almayan bebeklerin ve yeteri kadar güneş görmeyen çocukların mutlaka günlük D vitamini takviyesi alması gerekir.

D vitamini sadece kalsiyum ve kemik metabolizması için gerekli değildir. Ayrıca, vücut sistemlerinin çalışmalarını düzenler. Kuvvetli bir antioksidandır, hücre hasarlarını engeller. D vitamini bağışıklık sistemini dengeler. Kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

D vitaminin kansere karşı koruyucu olduğu il ilgili çalışmalarda vardır. Yaşlılarda D vitamini eksikliği bunama (demans) hastalığına sebep olabilir. Yapılan bir çalışmada, D vitamini eksikliği olan yaşlıların dengesizlik problemi yaşayarak daha sık düştükleri gösterilmiştir.

Formül: C27H44O

IUPAC numarası: (3β,5Z,7E)-9,10-secocholesta- 5,7,10(19)-trien-3-ol

Molar kütle: 384,64 g/mol

Erime noktası: 83 °C

Kaynama noktası: 496,4 °C

ChEBI Kimliği: 28940

D Vitamin Faydaları

Kan kalsiyum seviyesinin dengelenmesini sağlar.

Kemik ve diş sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini destekler.

Kuvvetli bir antioksidandır.

Vücut sistemlerinin çalışmasını dengeleyici rolü vardır.

D Vitamini Kaynakları

Balık ve balık yağı

Yumurta sarısı

Ciğer

D Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

D vitamini eksikliği, raşitzm, kemik erimesi (osteoporoz), osteomalizi ve bunama (demans) hastalıklarına sebep olabilir.

Kimler D Vitamini Takviyesi Almalıdır?

Hava kirliliği olan bölgelerde yaşayanlar

Güneş ışığından mahrum kalanlar

Gece çalışanlar.

Anne sütü almayan bebekler.

Yaşlı insanlar

Dikkat!

D vitamini aynı zamanda en zehirli vitamindir.

Vücutta depolanabilir ve günlük 100.000 IU ve üstü dozunda uzun süre kullanılırsa ciddi zehirlenme sorunlarına yol açabilir. Doktor takibi dışında kullanmayınız.

Bunun yanında hayati fonksiyonlar için D vitamini takviyesi gereklidir.

E Vitamini

E vitamini, kimyasal yapı itibarı ile bir tokol olup antisterilite vitamin olarak da bilinir. E vitamini yağda çözünen önemli bir antioksidandır ve özellikle hücre zarları ve lipoproteinlerde önemli antioksidan işlevler görmektedir.

Erişkinlerde günde 8-10 mg kadar alınması önerilir. Çok kuvvetli bir antioksidandır. Hücreleri serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu hasara karşı korur.

Yaşlanmanın hasarını azaltır, Alzheimer hastalığından korunmada etkilidir. Selenyum ile verildiğinde etkinliğini arttırır, vücuda hasar eren oksidasyonu engeller. Özellikle otoimmün hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin dengesini sağlamaya yardımcı olurlar.

Yağda emilen ve depolanabilen bir vitamin olmasına rağmen, alınan günlük E vitaminin %70’e yakını dışkı ile atılır. Bu nedenle zehirlenmelerine kolay kolay rastlanmaz.

Formül: C29H50O2

Kaynama noktası: 235 °C

E Vitamini Faydaları

Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu hücre hasarını önler.

Yaşlanmayı geciktirir (antiaging)

Alzheimer hastalığı riskini azaltır.

Kanın pıhtılaşmasını engeller

Kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damar duvarını korur.

E Vitamini Kaynakları

Tahıllı kabuklular

Soya

Bitkisel yağlar

Yumurta

Ciğer

Yeşil sebzeler

Fındık

Brüksel lahanası

E Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

Kırmızı kan hücrelerinde (eritrositler) yapısal bozukluklar ve kansızlık görülebilir.

Dikkat!

Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzun haberi olmadan E vitamini takviyesi almayın, kanınızın gereğinden çok sulanmasına sebep olabilir. Eğer bir cerrahi müdahaleye girecekseniz, bir hafta öncesinden E vitamini almayı kesin, aşırı kanamaya sebep olabilir.

Demir hapı kullananlar E vitamini takviyelerini demir hapı ile birlikte almamalıdır, kullanılan demir ilaçlarının bazıları E vitamininin emilimini engelleyebilir.

50 yaş üstünde E vitamini almakta fayda var, yaşlanma süreçlerini geciktirici ve Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etkisi görülüyor.

K Vitamini (Menadion)

İngilizceden çevrilmiştir-Menadione, C₆H₄ (CO) ₂C₂H formülüne sahip organik bir bileşiktir. 2-pozisyonunda bir metil grubu ile 1,4-naftokinonun bir analoğudur. K vitamini aktivitesinden dolayı bazen hayvan yemlerinde bir besin takviyesi olarak kullanılır.

Yağda çözünen vitamindir. Erişkinler için 70-140 mg kadar alınması önerilir. Vücutta bulunan K vitaminlerinin çoğu bağırsaklarımızda ki probiyotik bakteriler tarafından üretilir.

Yıllarca modern tıp otoritelerinin görmezden geldiği ve hala gereken önemi vermediği probiyotikler, bizim için hayati önem taşıyan K vitamininin çoğunu üretiyorlar. Sadece bu nedenle bile olsa, bağırsaktaki probiyotikleri korumak ve takviye etmek son derece önemlidir.

K vitamini, kanın pıhtılaşma fonksiyonunu dengeler. Pıhtılaşmanın uygun hale getirilmesini sağlar. K vitamini, eksikliğinde vücutta kanamaya meyil artar.

Yeni doğan bebeklerde bağırsaklardaki probiyotik bakteriler henüz tam gelişmediği için K vitamini eksikliği görülebilir. Anne sütü ile yeterli K vitamini almak mümkün olmadığı için, kanama riskini azaltmak için yeni doğan bebeklere tek doz K vitamini enjeksiyonu yapmak faydalıdır.

Formül: C11H8O2

Molar kütle: 172,18 g/mol

Yoğunluk: 1,22 g/cm³

Kaynama noktası: 304,5 °C

Suda çözünürlük: Çözünürlük

Erime noktası: 105 to 107°C (221 to 225°F; 378 to 380 K)

K VitaminiFfaydaları

Kan pıhtılaşmasını dengeli hale getirir.

İç kanamanın önlenmesine yardımcıdır.

Pıhtılaşma faktörlerinin oluşumunda rol oynar.

K Vitamini Kaynakları

En önemli kaynak, bağırsaklarınızda ki probiyotik bakterilerdir.

Yumurta sarısı

Lahana

Ispanak

Karnabahar

Ciğer

Koyu yeşil yapraklı sebzeler

K Vitamini Yetersizliğinde Görülebilecek Hastalıklar

K vitamini eksikliği çölyak hastalığı, spru ve kolit hastalıklarına neden olabilir.

Dikkat!

Bağırsaklardaki probiyotik bakterilerin yapısının bozulmasına sebep olan durumlar (antibiyotik kullanımını, aşırı ishal vb.) K vitamini sentezinde azalmaya yol açabilir. Bu gibi durumlarda K vitamini takviyesi almak yanında, bağırsaklardaki probiyotik bakterilerin takviye edilmesi gereklidir.

Kan sulandırıcı ilaç kullananlarda, K vitamini ilacın etkisini engelleyebilir. Eğer bu tarz bir ilaç kullanmanız gerekiyorsa, K vitamini takviyesi almayın ve K vitamini içeren besinlerden uzak durun.

Minerallerin faydaları ve Etkileri

Mineraller

Çinko

Demir

Fosfor

Kalsiyum

Krom

Magnezyum

Manganez

Potasyum

Selenyum

Çinko

Çinko, mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C’de şekillendirilebilir.

Erişkinler için günde 12-15 mg kadar alınması önerilir.

Vücudun temel iş akışını düzenler. Hücre hasarının tamir edilmesinde ve temel süreçlerin yönetiminde bir orkestra şefi gibi çalışır. DNA sentezi için çinko gerekir.

Simge: Zn

Atom kütlesi: 65,38 u

CAS numarası: 7440-66-6

Atom numarası: 30

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d¹⁰4s²

Erime noktası: 419,5 °C

Çinko Faydaları

Kas kasılmalarını dengeler.

Hücre hasarının tamiri için gereklidir. İyileşme sürecini hızlandırır.

Kısırlık ve prostat sorunlarının tedavisinde yardımcıdır.

Protein sentezi için gereklidir.

Büyümeyi destekler

Zihinsel fonksiyonlara yardımcıdır.

E vitamininin kan seviyesinin dengede tutulmasına yardımcı olur.

Saç dökülmelerini engelleyici etkisi vardır.

Çinko İçeren Besinler

Et

Kabuklu deniz ürünleri

Tahılların kabukları

Kabak çekirdeği

Çinko yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Çinko eksikliği, prostat büyümeleri ve bunama hastalığı riskinde artış gösterebilir.

Öneri:

Şeker hastaları, alkol kullananlar ve prostat riski taşıyan kişiler çinko takviyesi almalıdır.

Bunama hastalığından korunmak için çinko ve manganez takviyesi almak faydalıdır.

Demir

Erişkinlerde günlük 10-15 mg kadar demir alımı önerilir. Gebe kadınlarda bu miktar iki katına çıkar.

Alınan demirin ancak %10’nundan azı vücuda emilir. Kalanı bağırsaklardan atılır. Yaşam için vazgeçilmez mineraldir.

Demir Faydaları

Kan hücrelerinin yapımında ve enzimlerin üretilmesinde kullanılır.

Vücudumuzda yaklaşık 4 gr civarında demir taşırız.

Büyümeye yardımcıdır.

Bağışıklık sistemini dengeler.

Kansızlığı engeller.

Demir İçeren Besinler

Kırmızı et

Pekmez

Yumurta sarısı

Kabuklu yemişler

Kuşkonmaz

Fasulye

Demir yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar:

Demir eksikliği anemisi (kansızlık) meydana gelebilir.

Öneri:

Eğer et ile aranız iyi değilse demir takviyesi almanızda fayda olabilir. Fakat dikkat! Aşırı miktarda demir alınması ölümcül sonuçlara yol açabilir. Her zaman doktor kontrolünde kullanınız.

Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir.

Bütün organizmalar için fosfor birleşimleri DNA yapıları için büyük önem taşır.

Yetişkinler için güblük 800-1.200 mg kadar önerilir.

Fosfor, vücudunuzun en küçük zerresine kadar işlemiştir. Faydalı olabilmesi için, vücutta bulunan kalsiyumun yarısı kadar fosfor bulunmalıdır.

Simge: P

Atom kütlesi: 30,973762 u

Atom numarası: 15

Elektron konfigürasyonu: 1s22s22p63s23p3

CAS numarası: 7723-14-0

Kimyasal dizi: Ametal, Azot grubu, 3. periyot elementi

Fosfor faydaları

Sağlıklı diş ve kemik yapısı için gereklidir.

Sinir sistemi ve böbrek sağlığını destekler.

Büyümeye yardımcıdır.

Fosfor içeren besinler

Balık

Yumurta

Kümes hayvanları

Fındık

Fosfor yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

İyot eksikliği, tiroit hastalıklarına (guatr, hipotiroidi) yol açabilir.

Öneri:

Lahana, iyot mineralinin bağırsaklardan emilimini engelleyerek iyot eksikliğine yol açar. Karadeniz Bölgesi’nde tiroit hastalıklarının sık görülmesinin sebebi, bol miktarda karalahana yenmesidir. Eğer lahanayı çok tüketiyorsanız, iyot takviyesi almanızda fayda var.

Kalsiyum

Kalsiyum, toprak alkalileri grubundan metalik bir element. Sembolü “Ca”dır. İsmi Latincede “kireç” anlamına gelen “calx” sözcüğünden gelmektedir.

İlk defa 1808’de Lumphru Davy tarafından kalsiyum hidroksitten elektroliz yoluyla elde edilmiştir.

Erişkinler için önerilen günlük miktar 1.200 mg’dır.

Kalsiyumun neredeyse tamamı kemik dokuda bulunur. Vücutta en fazla bulunan mineraldir. Vücudumuzda toplamda 1 kilonun üzerinde kalsiyum bulundururuz. Kalsiyumun sağlıklı görev yapabilmesi için fosfor ile arasında 2/1 oranının korunması gerekir. Kalsiyum, fosforun iki katı olmalıdır.

D vitamini kalsiyum metabolizması açısından büyük önem taşır. Kalsiyumun bağırsaklardan emilebilmesi için D vitamini gerekir. Eğer vücuttaki D vitamini eksikse, ağızdan kalsiyum takviyeleri alınsa bile, yeterli miktarda kalsiyum emilemez. Kalsiyum takviyesi sırasında D vitamini de takviye etmek gerekir.

D vitamini, kalsiyumun kan seviyelerinin korunmasında görevlidir. Bağırsaklardan kalsiyum ve fosfatın vücuda emilimini uyarır. Böbreklerden kalsiyumun atılımını ayarlar. Kemik dokunun gerektiği zaman kana kalsiyum vermesini sağlar. Böylece kan kalsiyum seviyesini dengede tutar.

Simge: Ca

Atom kütlesi: 40,078 u

Atom numarası: 20

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s2

CAS numarası: 7440-70-2

Keşif tarihi: 1808

Kalsiyum faydaları

Kalsiyum vücudumuzun vazgeçilmez mineralidir.

Fosfor ile beraber çalışarak diş ve kemik sağlığını korur.

Magnezyum ile beraber çalışarak ise kalp damar sağlığını korur, kalp ritminin düzenli olmasına yardım eder.

Kalsiyum içeren besinler

Tüm koyu yeşil renkli sebzeler (dereotu, maydanoz, pazı, ıspanak, lahana ve türleri, brokoli vb.)

Süt, yoğurt, peynir

Fıstık

Ceviz

Kalsiyum yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Kalsiyum eksikliği raşitizm, osteomalazi ve kemik erimesi (osteoporoz) gibi önemli kemik hastalıklarına yol açar.

Kalsiyum ve Meme Kanseri

Kalsiyum ve D vitamininin beraber alınmasının kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Çeşitli merkezlerde binlerce kadın üzerinde yapılan çalışmanın sonucuna göre, menopoz öncesinde kalsiyum ve D vitamini takviyesi kullanan kadınların daha azı meme kanserine yakalanıyor.

Öneri

100 gram dereotu, aynı miktardaki sütün iki katı kadar kalsiyum içerir. Kemik erimesinden korunmak istiyorsanız, bol bol yeşil sebze yiyin.

Eğer takviyeye ihtiyacınız varsa, kalsiyum takviyelerinin emilimini ve çalışma gücünü artırmak için C ve D vitaminleri ile beraber alınmasını tavsiye edilir.

Kalsiyumun vücutta az bulunmasının sağlık problemlerine neden olmasının yanında, aşırı miktarda alınması da (hiperkalsemi) sağlık problemleri yaratabilir. Doktor takibi dışında kalsiyum takviyeleri almaktan kaçının.

Krom

Erişkinlerde önerilen günlük miktar 50-200 mcg arasında değişir. İnsülin hormonunun çalışma gücünü ve etkisini artırır.

Simge: Cr

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d54s1

Atom kütlesi: 51,9961 u

Atom numarası: 24

Erime noktası: 1.907 °C

CAS numarası: 7440-47-3

Krom faydaları

Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Özellikle insüline bağımlı olmayan diyabet hastalığında (Tip-2 diyabet) insülin hormonunun etkinliğini artırır.

Krom özellikle metabolik sendrom ve insülin direnci problemlerinde hastaların tedavilerine yardımcı olur, kilo vermelerini kolaylaştırabilir.

Krom içeren besinler

Tahıllar

Deniz ürünleri

Karaciğer

Fındık

Ceviz

Badem

Krom yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Krom eksikliği, insülin dengesinin bozulmasına ve insülin direncine eşlik edebilir.

Öneri

Metabolik sendrom, insülin direnci ve Tip-2 diyabetten şikayetçi olan kişilerin krom desteği almalarında fayda var.

Magnezyum

Magnezyum, gümüş beyazlığında bir metaldir ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka metallerle karıştırılarak kullanılır.

Kimyasal simgesi Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24,312 olan bu element en hafif metallerden biridir ve bu özelliğiyle önem kazanmıştır

Erişkinler için önerilen günlük miktar, 250-500 mg’dır. Kalsiyum, A vitamini, C vitamini, fosfor, potasyum ve sodyum ile beraber çalışır.

Simge: Mg

Atom kütlesi: 24,305 u

Atom numarası: 12

Elektron konfigürasyonu: [Ne] 3s2

CAS numarası: 7439-95-4

Erime noktası: 650 °C

Magnezyum faydaları

Kasların çalışmalarını düzenler, krampları engeller.

Depresyonla mücadele eder, strese karşı etkilidir.

Kalp damar sağlığını korur.

Kemik ve diş sağlığını korumak için çalışır.

Adet öncesi şikayetleri (PMS) azaltır.

Tansiyonu düşürmeye yardımcıdır.

Magnezyum içeren besinler:

Muz

Kayısı

Badem

İncir

Fındık

Yeşil sebzeler

Magnezyum yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Magnezyum eksikliği, kas krampları ve sinirlilik haline yol açar. Yüksek miktardaki eksiklik, kalp ritminde bozulmaya yol açabilir.

Öneri

Sık sık tekrarlayan kas kramplarınız varsa, magnezyum takviyesine ihtiyacınız olabilir.

Stresli yaşayan kişiler stresin yükünü hafifletmek için magnezyum alabilirler.

Alkol kullananlarda magnezyumun emilimi bozulur ve doktor kontrolünde takviye etmek gerekir.

Manganez

Mangan veya Manganez atom numarası 25 olan element. Simgesi Mn dir. 1774 yılında keşfedilmiştir. Periyodik tablonun 7-B grubunda yer alır.

Grimsi metal renklidir. Çeliğin dayanımını geliştiren bir alaşım elementidir. Bu özelliği içinde bulunan karbon miktarına bağlıdır.

Erişkinler için önerilen günlük miktar 2-5 mg’dır. Manganez, vücutta bulunan bazı enzimler üzerinde etkilidir.

Simge: Mn

Atom kütlesi: 54,938044 u

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d54s2

Atom numarası: 25

CAS numarası: 7439-96-5

Kimyasal dizi: Metal, Geçiş metali, Group 7 element, Toksik Ağır Metal, 4. periyot elementi

Manganezin faydaları

C ve B1 vitaminleri İle biotin’i aktive eden enzimlere yardımcı olur.

Tiroit hormonlarının oluşumunu destekler.

Kemik sağlığı için gereklidir.

Besinlerin sindirimi için gereklidir.

Manganez içeren besinler

Fındık

Tahıllar

Yeşil sebzeler

Pancar

Çay

Manganez yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Kaslarda koordinasyon bozukluğu ve istem dışı hareketlerle seyreden ‘ataksi’ hastalığına sebep olabilir.

Öneri

Şeker hastalarında vücuttaki manganez miktarı azalır, takviye almalarında fayda vardır. Doktorunuza danışmadan manganez takviyesi almayınız.

Potasyum

Potasyum, bir kimyasal elementtir. Simgesi K ve atom numarası 19 dur. Potasyum adını izole edildiği Potas olarak da bilinen potasyum karbonattan almıştır. Potasyum yumuşak, gümüş-beyaz renkli alkali bir metaldir. Doğada deniz suyunda ve pek çok mineralde diğer elementlere bağlı olarak bulunur.

Erişkinler için önerilen günlük miktar 1.500-2.000 mg’dır. İshaller ve şeker düşüklüğü atakları (hipoglisemi) potasyum kaybına yol açar.

Potasyum, sodyum ile birlikte çalışır, vücudun sıvı dengesini düzenlemekten, kalp ritmi ve tansiyonun dengelenmesinden sorumludur.

Simge: K

Atom kütlesi: 39,0983 u

CAS numarası: 7440-09-7

Atom numarası: 19

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 4s1

Kimyasal dizi: Metal, Alkali metal, 4. periyot elementi

Potasyum faydaları

Yüksek tansiyon hastalarının tansiyonlarını düşürmeye yardımcıdır.

Potasyum içeren besinler

Kayısı

Muz

Domates

Yeşil sebzeler

Patates

Turunçgiller

Potasyum yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Sıvı dengesinin bozulmasından dolayı ödem gelişir ve kalpte ritm bozuklukları görülebilir.

Öneri:

Aşırı kahve içenlerde, aşırı alkol alanlarda, ödem için idrar söktürücü ilaç kullananlarda ve kilo vermek için uzun süre düşük kalorili diyet yapanlarda potasyum eksikliği gelişebilir. Takviye almalarında fayda vardır.

Selenyum

Selenyum, atom numarası 34, kütle numarası 78.96 olan, periyodik cetvelin 4. periyodunda 6a grubunda bulunan element. 6a’nın 3. cü elementidir.

Selenyum ilk olarak 1817 yılında Jöns Jakob Berzelius ve Johan Gottlieb Gahn tarafından keşfedilmiştir.

İşte minerallerin kraliçesi! Selenyum vücudu koruyan mineraldir. Erişkinler için önerilen miktar, günlük 50-70 mcg’dır.

E vitamini ile karşılıklı olarak birbirlerinin çalışmasını desteklerler.

Çok kuvvetli bir antioksidandır. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu DNA hasarını engeller, yaşlanmaya karşı savaşır.

Vücutta üretilen en kuvvetli antioksidanlardan olan ‘glutatyon peroksidaz’ın üretiminde çok önemli bir rol oynar.

Simge: Se

Elektron konfigürasyonu: [Ar] 3d104s24p4

Atom numarası: 34

Atom kütlesi: 78,96 u

CAS numarası: 7782-49-2

Kabuk başına elektronlar: 2,8,18,6

Selenyum faydaları

Kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur.

Bağışıklık sistemini destekler, özellikle otoimmün hastalık yaşayan kişilerde bağışıklığı düzenleyici (immünmodülatör) süreçlerde görev alır.

Menopoz sonrasında görülen şikayetlerin giderilmesine yardımcıdır.

Selenyum içeren besinler

Soğan

Sarımsak

Deniz ürünleri

Tahılların kabukları

Sakatatlar

Domates

Brokoli

Selenyum yetersizliğinin yol açtığı hastalıklar

Selenyum eksikliği vücudun genel direncinin düşmesine yol açar.

Öneri

Tiroit nodülü bulunan kişilere selenyum takviyesi alınması tavsiye edilir.

Daha güçlü etkinlik gösterebilmesi için E vitamini ile beraber alınması gerekir.

Genel yorgunluk hali ve hastalıklara karşı vücut direncinizin düşüklüğünden şikayet ediyorsanız, selenyum ve E vitamini takviyeleri kullanmanızda fayda vardır.

Romatoid artrit ve sedef hastalığı gibi bağışıklık sisteminin aşırı çalışmasından kaynaklanan otoimmün hastalıklarda da selenyum takviyesi almak gerekir.

Ancak aşırı miktarda selnyum almak toksisiteye sebep olabilir. Doktor kontrolü dışında kullanmayınız.

Kaynak:Vitamin ve Mineraller ! Tüm Vitamin ve Minerallerin Faydaları ve Kaynakları

15/10/2019 09:17