Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas'ın ardından Trabzonspor'un eski futbolcularından Vitor Hugo'yu da transfer etti.

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24/01/2024

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Vitor Hugo, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu

Panathinaikos'tan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

2020 ile 2023 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Vitor Hugo, ardından ülkesinin Bahia takımına transfer olmuştu.

Panathinaikos, Fenerbahçe'den milli futbolcu Samet Akaydin'i de kiralamıştı.

24/01/2024 10:18
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TAGS: Vitor Hugo, Fatih Terim
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