Vivo 120W hızlı şarj teknolojisi geliştirdi

Çin merkezli cep telefonu üreticisi Vivo, 120W hızlı şarj teknolojisini tanıttı.

Son yıllarda cep telefonlarının hızlı şarj olması pil ömrü kadar önemli hale geldi. Birçok üretici birkaç dakika içinde birkaç saat kullanım imkanı sunan teknolojilerini geliştirirken bu alandaki çıta giderek yükseliyor. Çin merkezli Vivo tarafından geliştirilen yeni bir şarj teknolojisi ise 120 Watt gücüne sahip. Bu özel teknoloji sayesinde 4000 mAh kapasiteli bir pil 13 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Vivo, 120W Super FlashCharge adını verdiği bu teknoloji ile ilgili kısa bir video paylaştı. Bu videoda teknolojininin hızı gözler önüne seriliyor. Yeni teknoloji 5 dakika şarj ile pilin yarısını doldurabiliyor. Yapılan testler özel geliştirilmiş bir şarj adaptörü ile yapılıyor. Ayrıca Vivo, yapılan testin sonucunda telefonun ne kadar ısındığı bilgisini de paylaşmadı.

Daha önce bir diğer Çin merkezli üretici olan Xiaomi de 100W hızlı şarj teknolojisini bir demo ile göstermişti. Xiaomi'nin teknolojisinde bir pilin tamamen dolması 17 dakika sürüyordu.