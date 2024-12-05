Vize krizi büyüyor

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına karşın vize alamadıkları için ülkeye gelemeyen ve bu nedenle mağdur olan Türk öğrenciler, mağdur olmaya devam ediyor. İtalya vizesi için yetkili kurum olan iData, Türk öğrencilerin üç yıllık vize başvurularını durdurduğunu açıkladı.

İtalya'daki üniversitelere kabul kazanan ancak vize alamayan öğrenciler sesini duyurmaya çalışırken yeni bir gelişme yaşandı.

İtalya vizesi için yetkili kurum olan iData, üç yıllık lisans ve yüksek lisans, yıllık Erasmus programları, tek derslik üniversite dersler, Afam (sanat ve müzik alanındaki üniversite programları) için hiçbir koşulda vize başvurusu kabul edilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada "Sadece 1 yıl süreli üniversite yüksek lisans programlarına, çok yıllı doktora programlarına, dil kurslarına, foundation (hazırlık) programlarına ve bir yıldan kısa süren Erasmus programlarına başvurusu kabul edilecektir." denildi.

İTALYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Türk öğrencilerin yaşadığı vize mağduriyeti ve İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılan basın açıklamasına ilişkin sorularına yazılı yanıt göndermişti.

Bakanlık açıklamasında, "Bakanlık, Türk öğrencilerin İtalyan üniversite sistemine sağladığı olumlu katkının tamamen farkındadır. Dışişleri Bakanlığı, vize taleplerini karşılama konusunda konsolosluğun çabalarına ilişkin güvencelerini teyit eder, geçen yılın yaklaşık 2 bin 600 başvurusuna karşılık, 5 ayda 3 bin eğitim vizesi başvurusunun işleme konulduğunun göz önünde bulundurulmasını hatırlatırız." ifadeleri kullanılmıştı.