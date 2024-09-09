Vize ve Filiz Lisans İşlemleri 17 eylül 2024 Salı Gününe Kadar Yapılabilecek





Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig ve AKSA A2 Ligleri'nde Vize ve Filiz Lisans işlemlerinin 17 Eylül 2024 Salı günü sona ereceği duyuruldu. Buna göre takımlar kendi futbolcularına ait vize işlemleri ile ilk kez çıkaracakları lisanslar için ilgili tarihte mesai bitimine kadar işlem yapabilecek. Belirtilen tarih sonrasında herhangi bir vize ve filiz lisans işlemi yapılmayacak.

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