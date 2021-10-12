Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart'ın Prenses Diana rolüyle seyirci karşısına çıkacağı Spencer'ın Türkiye vizyon tarihi belli oldu. ABD'de ve Avrupa ülkelerinde 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, ülkemizde 12 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.

"MASAL TEPETAKLAK OLDU"

"Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.

Steven Knight'ın senaryosunu yazdığı filmin çekileceği ve Kristen Stewart'ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyurulmuştu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.

NEDEN KRISTEN STEWART?

Yönetmen, "Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü" demişti.

Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991'de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth'in İngiltere'nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996'da boşanıyor.

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12/10/2021 16:47