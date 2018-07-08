Vizyondakileri BiP’e taşıdık

Kuzey Kıbrıs Turkcell tüm müşterilerine yine bir yenilik sunuyor. BiP uygulaması içerisinde yer alan Sinema Kanalı’nı takip eden Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler tüm şehirlerdeki sinemalarda yayınlanan filmler ve seansları hakkında ücretsiz ve güncel bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Sinema seansları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin tek yapması gereken BiP içerisindeki Sinema Kanalı’nı ücretsiz olarak takip etmek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler adanın tüm şehirlerinde yer alan sinema salonlarının paylaştığı hem film hem de seans bilgilerine BiP uygulaması içerisindeki Sinema Kanalı’nı takip ederek ulaşabilecek.

Sinema bilgilerine anında erişim

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasına eklenen yeni özellikle müşterilerinin Sinema Kanalı’na dilediği şehri ekleyerek o sinemada yayınlanan filmler ve seansları hakkında bilgiye anında sahip olabileceğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell Katma Değerli Servisler Ürün Yöneticisi Peri Hançerli Sinema Kanalı ile ilgili yaptığı açıklamada artık kullanıcıların dilediği bilgiye erişim için kolay yolu ve dijital ortamları kullandığını belirterek Turkcell’in dijital markası Lifecell’in uygulaması BiP ile hayatın kolaylaştığını vurguladı. Hançerli sözlerine şöyle devam etti: “Sinema Kanalı’nı kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak, ek bir uygulamaya ihtiyaç duymadan BiP içerisinden sadece takip ederek bilgiye erişmesini hedefleyerek hayata geçirdik. Müşterilerimiz bir şehri takip edebileceği gibi tüm şehirleri kanala ekleyerek de sinemalarda yer alan filmler ve seansları hakkında güncel olarak her Cuma bilgi sahibi olabilecek. Bunun dışında sinema meraklıları kanalı takip etmesi durumunda birbirinden farklı sürpriz hediyelere de sahip olabilecek.”

Uygulamadan nasıl faydalanılır?

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin “Keşfet” sekmesine girip arama kısmına “BiP Sinema” yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada KKTC’de bir ilk olan bu yenilikten faydalanmanın ücretsiz olduğu vurgulanırken şu bilgilere de yer verildi: “BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir.”