Vladimir Putin: Ukrayna'daki çatışmalar uzun sürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalenin uzun soluklu olacağı konusunda uyardı. Putin "Tabii ki, bu uzun soluklu bir süreç" diyerek askeri müdahalenin sonuçlarının zaman almasının doğal olduğunu belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya ait dört bölgeyi ilhak ettiği duyurusunu öven Rus lider "Yeni topraklar ortaya çıktı, bu Rusya için hala çok önemli bir sonuç ve bu çok ciddi bir konu" ifadelerini kullandı.

Rusya eylül ayında, Batı'nın "düzmece" olarak tanımladığı referandumlar sonucunda Ukrayna'ya ait Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaparorijya bölgelerini ilhak ettiğini duyurmuştu.

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08/12/2022 12:08