Vladimir Zhirinovsky 7 doz koronavirüs aşısı olduğunu söyledi

Rusya'da popülist görüşleri ve çatışmacı siyasi tarzıyla tanınan 75 yaşındaki siyasetçi Vladimir Zhirinovsky, Çarşamba günü Telegram kanalından henüz aşısını olmamış olanlara seslendi. Herkesi mümkün olan en kısa sürede aşı olmaya çağırdı.

“Koronavirüs dünyayı dolaşmaya devam ediyor. Sadece bizim ülkemizde yarım milyona yakın insan öldü! Bunu bir hayal edin. Tula, Kaliningrad veya Ryazan gibi bir şehir bir anda yok oldu. Ancak Rusya nüfusunun yarısı bile aşı olmadı. Ve acınası bi durum. Bu, pandeminin devam edeceği, insanların enfekte olmaya ve hastalanmaya devam edeceği ve bir şehrin ölü sayısının maalesef artmaya devam edeceği anlamına geliyor.”

Rusya'da vaka sayısı arttı

Rusya, son haftalarda COVID-19 vaka ve ölüm sayısında bir artışla karşı karşıya kaldı ve bir dizi gün boyunca art arda ölüm rekorları kırıldı.

Nüfusun yarısından daha azının aşılandığını söyleyen yetkililer, insanları aşı yaptırmak için kaydolmaya çağırdı. Ancak Rus uzmanlar, ciddi COVID-19 vakalarına karşı korunmak için düzenli olarak yeniden aşılamanın gerekliliğinin henüz kanıtlanmadığını da savundu.

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16/12/2021 14:12