Vois Cyprus, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği İle Dünya İnsan Hakları Günü Sempozyumu Düzenliyor

Ülkede yükseköğrenim gören uluslararası öğrencileri temsil eden sivil toplum örgütü VOIS Cyprus, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile iş birliği içerisinde, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü dolayısıyla sempozyum düzenliyor.

VOIS Cyprus açıklamasına göre, sempozyuma, ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber de konuşmacı olarak katılacak.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Mustafa Afsin Ersoy Salonu’nda, 10 Aralık Cuma günü saat 13.30-15.45 saatleri arasında, yer alacak sempozyumda uluslararası öğrencilerin adalete erişimini ve insan haklarını iyileştirmenin yolları ele alınacak.

Sempozyum, VOIS Cyprus Genel Sekreteri ve BM Çevre ve Barış için Gençlik Şampiyonu Maghazi Ahmed’in moderatörlüğünde yapılacak.

VOIS Kıbrıs Kurucu Ortağı ve Mütevelli Heyeti üyesi Emmanuel Achiri, VOIS Kıbrıs Araştırma Ekibi Lideri ve Yrd. Proje Koordinatörü Samuel Akoni, İnsan Hakları Platform'unda İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kadın Sığınma Evi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz da panelde konuşma yapacaklar arasında yer alıyor.

Vois Cyprus’tan yapılan açıklamada, VOIS Cyprus’un uluslararası öğrencilerin insan haklarına erişimini artırmayı ve öğrencilere karşı yapılan ayrımcılıklarla mücadele etmeyi amaçlayan çabalara katkıda bulunmak amacıyla ABD Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen bir kampanya yürütmekte olduğu ve bu kapsamda Dünya İnsan Hakları Günü'nün kutlanmasında, uluslararası öğrencilerin adalete erişimini ve insan haklarını iyileştirmenin yollarını toplum olarak birlikte ele almak için bir sempozyum düzenledikleri belirtildi.

Sempozyumda uluslararası öğrencilerin yaşadığı insan hakları zorlukları ve bunların korunması, cinsiyete dayalı şiddet ve mağdurlar için destek, nefret söylemi ve yabancı düşmanlığındaki artışla mücadele, uluslararası öğrenciler için sağlık hizmetlerine adil ve eşit erişim, konut sektöründeki eksiklikler ve uluslararası öğrencilerin yaşamlarının salgından nasıl etkilendiği gibi farklı konular ele alınacak.

Bu habere tepkiniz:



08/12/2021 15:16