Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından
10/12/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ikinci devre tamamlanmış oldu. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla altıncı hafta geride kaldı.
Altıncı Hafta Sonuçlar
Büyük Bayanlar
Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3
Büyük Erkekler
Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1
Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marina 3-0
Program
15 Aralık Çarşamba
Büyük Bayanlar (3.devre)
Karpaz Gate Marina-Vakıflar
Büyük Erkekler (3.devre)
Karpaz Gate Marina-Vakıflar
Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi