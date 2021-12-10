Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

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10/12/2021

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Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ikinci devre tamamlanmış oldu. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla altıncı hafta geride kaldı.  

Altıncı Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3

Büyük Erkekler

Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1

Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marina 3-0

Program

15 Aralık Çarşamba

Büyük Bayanlar (3.devre)

Karpaz Gate Marina-Vakıflar

Büyük Erkekler (3.devre)

Karpaz Gate Marina-Vakıflar

Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi

10/12/2021 09:25
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TAGS: Voleybol
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