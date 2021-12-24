Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından
24/12/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar üçüncü devre tamamlanmış oldu. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla sekizinci hafta geride kaldı.
Sekizinci Hafta Sonuçlar
Büyük Bayanlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-0
Büyük Erkekler (3.devre)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-0
Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi 2-3
Program
29 Aralık Çarşamba
Büyük Bayanlar (3.devre)
Doğu Akdeniz Üniversitesi- Vakıflar
Büyük Erkekler (3.devre)
Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marina