Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar üçüncü devre tamamlanmış oldu. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla sekizinci hafta geride kaldı.

Sekizinci Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-0

Büyük Erkekler (3.devre)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marina 3-0

Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi 2-3

Program

29 Aralık Çarşamba

Büyük Bayanlar (3.devre)

Doğu Akdeniz Üniversitesi- Vakıflar

Büyük Erkekler (3.devre)

Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marina

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24/12/2021 10:32