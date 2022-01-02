Voleybol Büyükler Liginde haftanın ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar üçüncü devre tamamlanmış oldu. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynanan karşılaşmalarla dokuzuncu ve son hafta geride kalarak klasman tamamlandı. Klasman maçlarının tamamlanmasının ardından play-off’a kalan takımlar ve eşleşmelerde belli oldu.

Bayanlarda Play-Off Yarı Final Serisi

Voleybol büyük bayanlar ligini yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi direk olarak finale yükselirken, klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina, üçüncü sırada tamamlayan Vakıflar play-off yarı final serisinde karşı karşıya gelecek. Play-off yarı final eşleşmesinde Karpaz Gate Marina (KGM) seriye 1-0 üstünlükle başlayacak. Play-off yarı final eşleşmelerinde kazanılmış 3 maça ulaşan finale yükselecek.

Erkeklerde Play-Off Yarı Final Serisi

Voleybol büyük erkekler ligini lider tamalayan Mağusa Spor Akademisi, klasmanı dördüncü sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina, klasmanı ikinci sırada tamamlayan Vakıflar, klasmanı üçüncü sırada tamamalayan Doğu Akdeniz Üniversitesi ile play off yarı final serisinde eşleşti. Play-off yarı final eşleşmelerinde Mağusa Spor Akademisi (MSA) ve Vakıflar rakipleri karşısında seriye 1-0 üstünlükle başlayacak. Play-off yarı final eşleşmelerinde kazanılmış 3 maça ulaşan finale yükselecek.

Dokuzuncu Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 3-0

Büyük Erkekler (3.devre)

Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3

Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marina 3-0

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02/01/2022 11:02