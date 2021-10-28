Voleybol Büyükler Liginde Haftanin Ardından
28/10/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük kadınlar ve erkekler liginde 2021-2022 sezonu oynanan maçlar ile başladı. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulune göre oynancak. Bu kategorilerde play-off yarı final ve final serileri kazanılmış 3 maç esasına göre oynanacak. Lig klasmanında oynanan müsabakalar sonucunda aralarındaki müsabakalarda üstün olan takım yarı final ve final serisi m 1-0 önde başlayacak.
Büyük Kadınlarda 3, Erkeklere 4 Takım Mücadele Ediyor
Voleybol büyük kadınlar liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar, Karpaz Gate Marina olmak üzere üç, büyük erkekler liginde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Spor Akademisi, Vakıflar, Karpaz Gate Marina olmak üzere dört takım mücadele ediyor.
İlk Hafta Sonuçlar
Büyük Kadınlar
Karpaz Gate Marine-Vakıfla 3-0
Büyük Erkekler
Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1
Karpaz Gate Marine-Vakıfla 0-3
Program
3 Kasım Çarşamba
Büyük Kadınlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine
Büyük Erkekler
Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine