Voleybol Büyükler Liginde Haftanin Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük kadınlar ve erkekler liginde 2021-2022 sezonu oynanan maçlar ile başladı. Voleybol büyük bayan ve erkekler kategorisi 3 devreli deplasmanlı lig usulune göre oynancak. Bu kategorilerde play-off yarı final ve final serileri kazanılmış 3 maç esasına göre oynanacak. Lig klasmanında oynanan müsabakalar sonucunda aralarındaki müsabakalarda üstün olan takım yarı final ve final serisi m 1-0 önde başlayacak.

Büyük Kadınlarda 3, Erkeklere 4 Takım Mücadele Ediyor

Voleybol büyük kadınlar liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi, Vakıflar, Karpaz Gate Marina olmak üzere üç, büyük erkekler liginde ise Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mağusa Spor Akademisi, Vakıflar, Karpaz Gate Marina olmak üzere dört takım mücadele ediyor.

İlk Hafta Sonuçlar

Büyük Kadınlar

Karpaz Gate Marine-Vakıfla 3-0

Büyük Erkekler

Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1

Karpaz Gate Marine-Vakıfla 0-3

Program

3 Kasım Çarşamba

Büyük Kadınlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine

Büyük Erkekler

Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine

Bu habere tepkiniz:



28/10/2021 14:47