Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından
04/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler liglerine devam edildi.
İkinci Hafta Sonuçlar
Büyük Bayanlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine 3-0
Büyük Erkekler
Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi (Oynanmadı) (3-0 hükmen)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine (Oynanmadı) (0-3 hükmen)
Program
10 Kasım Çarşamba
Büyük Bayanlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar
Büyük Erkekler
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar
Karpaz Gate Marine-Mağusa Spor Akademisi