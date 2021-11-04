Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

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04/11/2021

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Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler liglerine devam edildi.

İkinci Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine 3-0

Büyük Erkekler

Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi (Oynanmadı) (3-0 hükmen)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Karpaz Gate Marine (Oynanmadı) (0-3 hükmen)

Program

10 Kasım Çarşamba

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar

Büyük Erkekler

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar

Karpaz Gate Marine-Mağusa Spor Akademisi

04/11/2021 16:07
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TAGS: Voleybol Büyükler
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