Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile devam edildi.
11/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile devam edildi.
Üçüncü Hafta Sonuçlar
Büyük Bayanlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 3-0
Büyük Erkekler
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 2-3
Karpaz Gate Marine-Mağusa Spor Akademisi 0-3
Program
24 Kasım Çarşamba
Büyük Bayanlar
Vakıflar-Karpaz Gate Marine
Büyük Erkekler
Vakıflar-Karpaz Gate Marine
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi