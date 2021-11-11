Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

 KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile devam edildi.

ads ads ads ads
11/11/2021

ads
ads
ads
Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

 KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile devam edildi.

Üçüncü Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 3-0

Büyük Erkekler

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 2-3

Karpaz Gate Marine-Mağusa Spor Akademisi 0-3

Program

24 Kasım Çarşamba

Büyük Bayanlar

Vakıflar-Karpaz Gate Marine

Büyük Erkekler

Vakıflar-Karpaz Gate Marine

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi

11/11/2021 16:29
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Voleybol Büyükler Ligi, Voleybol, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.