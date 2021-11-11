Voleybol Büyükler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyük bayanlar ve erkekler ligine oynanan maçlar ile devam edildi.

Üçüncü Hafta Sonuçlar

Büyük Bayanlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 3-0

Büyük Erkekler

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Vakıflar 2-3

Karpaz Gate Marine-Mağusa Spor Akademisi 0-3

Program

24 Kasım Çarşamba

Büyük Bayanlar

Vakıflar-Karpaz Gate Marine

Büyük Erkekler

Vakıflar-Karpaz Gate Marine

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi

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11/11/2021 16:29