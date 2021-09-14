Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Voleybol Federasyonu Olağan Genel Kurulu önceki akşam Atatürk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Eski Voleybol Federasyonu Başkanı Türkmen Sencer'in yaptığı oturuma Federasyona üye olan 10 kulüpten 9'u katılım gösterdi.

Covid-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen oturumda faaliyet ve mali rapor okunduktan sonra üyelerin oy birliği ile onaylandı.

Gündemin 3. Maddesi olan Başkanlık seçimine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Enver Kaya üyelerin oy birliği ile yeniden başkan seçildi.

Başkan Kaya gündemin diğer maddesi olan 2021-2022 sezonu hakkında üye kulüplere açıklamalarda bulundu.

Başkan Enver Kaya, Divan Başkanı Türkmen Sencer ve katılım gösteren bütün üyelere güven ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaya amaçlarının her zaman ülke voleybolunun hedeflerini ve başarılarını en yukarı yükseltmek olduğunu dile getirirken voleybol camiasının duruş ve karekteri ile bunu başarabilecek güçte olduğunu dile getirdi.

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14/09/2021 18:27