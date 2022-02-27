Voleybol Kadınlar Liginde finalin adı DAÜ-KGM

Voleybolda Kadınlar Liginde finalde karşılaşacak takımlar belirlendi.

Play Off Yarı Final Serisine rakibi Vakıflar karşısında 1-0'lık avantajla başlayan Karpaz Gate Marina seride oynadığı 2 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Karpaz Gate Marina yarı final serisinde 3-0 üstünlükle finalde DAÜ 'nün rakibi oldu.

DAÜ ile KGM arasındaki Kadınlar Ligi final serisi ilk karşılaşması 9 Mart ‘da oynanacak . DAÜ Lig Klasman müsabakalarında rakibine karşı elde etmiş olduğu avantajla final serisine 1-0'lık üstünlükle başlayacak.

Final serisinde 3'e ulaşan takım 2021-2022 Sezonu Lig Şampiyonluğunu elde edecek

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27/02/2022 09:50