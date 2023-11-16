Voleybol Kadınlar Liginde ilk devrenin lideri GMB Çamlıkspor 

Kadınlar Ligi ilk devre müsabakaları bu akşam oynanan Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi maçı ile tamamlandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılan taraf Vakıflar oldu. Vakıflar bu galibiyetle puanını 13'e çıkardı ve ilk devreyi 4. sırada tamamladı. İkinci devre karşılaşmaları 27 Kasım'da başlayacak.

Sıralama şu şekilde oluştu;

1.GMB Çamlıkspor 19 puan

2. Esentepe 16 puan

3. DAÜ 15 puan

4. Vakıflar 13 puan

5. KGM 12 puan

6. MSA 6 puan

7. KK 4 puan

8. UKÜ 0 puan

Büyük Erkeklerde DAÜ 3. maçından da galip ayrıldı.

Büyük Erkekler Liginde bu akşam Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada DAÜ ,Vakıflar'ı 3-0 mağlup etti. DAÜ ligdeki 3. karşılaşmasını da kazanarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.