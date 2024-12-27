Voleybol Liglerine bu akşam ve yarın oynanacak 7 karşılaşma ile devam edilecek

Voleybol Liglerinde 2024 yılının son karşılaşmaları bu akşam ve yarın oynanacak olan 7 karşılaşma ile tamamlanacak.

U18 Kızlar Liginde bu akşam Mağusa Arena da GMBÇS ile DAÜ saat 18.30 da karşı karşıya gelecek. Bu akşam Necati Taşkın Spor oynanması gereken Cihangir GSK -LVA müsabakası salon tavanının su akıtması ve sağlık koşullarına uygun olmayışı sebebi ile bu müsabaka 28 Aralık Cumartesi saat 19.00 da Atatürk Spor Salonuna alınmıştır.

U14 Kızlar Ligi 2. Hafta karşılaşmalarına yarın oynanacak 5 karşılaşma ile devam edilecek .