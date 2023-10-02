Voleybol şampiyonu Girne Itfaiye’den anlamlı bağış

İtfaiye Müdürlüğü Melekler Takımı’na maddi bağış ve forma hediye etti.

İtfaiyeler arası Voleybol Şampiyonu olan Girne İtfaiye Şubesi, şampiyona boyunca Melekler Takımı forması giymişti. Girne İtfaiyesi, Şampiyonluk sonrasında da anlamı bir ziyaretle dikkat çekti.

Giydikleri formayı ve tüm itfaiye şubelerinden topladıkları maddi bağışı, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar ile birlikte Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne armağan etti.

Maddi yardım, İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, forma ise Takım Kaptanı Burak Nizam Özerin ve Girne Şube Amiri Nazım Haktan tarafından Voleybol Hakemi, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği

üyesi Recep Kılıç’a takdim edildi.