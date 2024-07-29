Voleybol: Türkiye 3-2 Hollanda

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

2024 Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalan ancak Polonya'ya 3-2 yenilip turnuvaya veda eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıktı. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında geriden gelerek kazandı.

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI



Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.



Türkiye 2-2 Hollanda

1. set: 19-25

2. set: 19-25

3. set: 25-22

4. set: 25-22

5. set: 15-13



FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYATLARDAKİ MAÇ PROGRAMI



1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti



4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya