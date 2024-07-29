Voleybol: Türkiye 3-2 Hollanda

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

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29/07/2024

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Voleybol: Türkiye 3-2 Hollanda

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

2024 Milletler Ligi'nde çeyrek finale kalan ancak Polonya'ya 3-2 yenilip turnuvaya veda eden Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk maçına çıktı. Filenin Sultanları, Hollanda karşısında geriden gelerek kazandı.

FİLENİN SULTANLARI GALİBİYETLE BAŞLADI

Olimpiyatlarda perdeyi açan A Milli Kadın Voleybol takımı, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 2-0 geriye düşen Filenin Sultanları, müthiş bir geri dönüşle Hollanda'yı 3-2 mağlup etti ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na galibiyetle başladı.

Türkiye 2-2 Hollanda

1. set: 19-25

2. set: 19-25

3. set: 25-22

 

4. set: 25-22

 

5. set: 15-13


FİLENİN SULTANLARI'NIN OLİMPİYATLARDAKİ MAÇ PROGRAMI

1 Ağustos | 10:00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos | 10:00 Türkiye-İtalya

29/07/2024 12:44
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TAGS: voleybol
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