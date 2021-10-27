Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

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27/10/2021

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Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

 

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar ligine oynanan maçlar ile devam edildi. Voleybol U14 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynan karşılaşmarala ikinci hafta geride kaldı.

2.Hafta Sonuçlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi 1-3

Mağusa Gelişim Akademisi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 0-3

Karpaz Gate Marina-Vakıflar 3-0

Program

30 Ekim Cumartesi

Vakıflar-Mağusa Gelişim Akademisi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marine

27/10/2021 10:02
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TAGS: Voleybol U14 Kızlar Ligi, Voleybol, spor
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