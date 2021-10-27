Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından
27/10/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar ligine oynanan maçlar ile devam edildi. Voleybol U14 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynan karşılaşmarala ikinci hafta geride kaldı.
2.Hafta Sonuçlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Spor Akademisi 1-3
Mağusa Gelişim Akademisi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 0-3
Karpaz Gate Marina-Vakıflar 3-0
Program
30 Ekim Cumartesi
Vakıflar-Mağusa Gelişim Akademisi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marine