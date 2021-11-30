Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

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30/11/2021

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Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 6.hafta oynanan maçlarla ikinci devre başladı. 

6.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)

Karpaz Gate Marina-Mağusa Gelişim Akademisi 3-2

Mağusa Spor Akademisi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 2-3

Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3

Program

3 Aralık Cuma (U14 Kızlar Ligi) (2.devre)

Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Mağusa Gelişim Akademisi

4 Aralık Cumartesi (U14 Kızlar Ligi)

Vakıflar-Karpaz Gate Marina

30/11/2021 10:14
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TAGS: Voleybol, U14 Kızlar Ligi
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