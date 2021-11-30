Voleybol U14 Kızlar Liginde Haftanın Ardından
30/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 6.hafta oynanan maçlarla ikinci devre başladı.
6.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)
Karpaz Gate Marina-Mağusa Gelişim Akademisi 3-2
Mağusa Spor Akademisi-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 2-3
Vakıflar-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3
Program
3 Aralık Cuma (U14 Kızlar Ligi) (2.devre)
Mağusa Spor Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Mağusa Gelişim Akademisi
4 Aralık Cumartesi (U14 Kızlar Ligi)
Vakıflar-Karpaz Gate Marina