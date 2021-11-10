Voleybol U14 kızlar, U15 erkekler liginde haftanın ardından
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 4.hafta, U15 erkekler liginde ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi.
10/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 4.hafta, U15 erkekler liginde ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi.
4.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)
Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Vakıflar 3-0
Mağusa Spor Akademisi-Mağusa Gelişim Akademisi 3-1
2.Hafta Sonuçlar (U15 Erkekler Ligi)
Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-0
Program
12 Kasım Cuma (U14 Kızlar Ligi)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Gelişim Akademisi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina
Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi
12 Kasım Cuma (U15 Erkekler Ligi)
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina