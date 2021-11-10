Voleybol U14 kızlar, U15 erkekler liginde haftanın ardından

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 4.hafta, U15 erkekler liginde ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi.

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10/11/2021

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Voleybol U14 kızlar, U15 erkekler liginde haftanın ardından

  KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde 4.hafta, U15 erkekler liginde ise 2.hafta oynanan maçlarla devam edildi.

4.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)

Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Vakıflar 3-0

Mağusa Spor Akademisi-Mağusa Gelişim Akademisi 3-1

2.Hafta Sonuçlar (U15 Erkekler Ligi)

Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-0

Program

12 Kasım Cuma (U14 Kızlar Ligi)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Gelişim Akademisi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina

Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi

12 Kasım Cuma (U15 Erkekler  Ligi)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina

10/11/2021 10:10
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TAGS: Voleybol, U14, kızlar, U15, erkekler, lig, spor, haberkıbrıs,
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