Voleybol U14 Kızlar Ve U15 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar ligine oynanan 10.hafta maçları, U15 erkeler liginde 6.hafta maçlarıyla klasman tamamlandı.

U14 Kızlar-U15 Erkekler Final Serisi

Voleybol U14 Kızlar, U15 Erkeklerde fina serisi karşılaşmaları 22-24-25 Ocak tarihleri arasında oynanarak kızlar ve erkelerde şampiyonlar belli olacak. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar liginde onuncu, U14 erkeler liginde ise altıncı haftada alınan toplu sonuçlar şöyle.

10.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)

Mağusa Gelişim Akademisi-Doğu Akdeniz Üniversitesi 1-3

Mağusa Spor Akademisi-Vakıflar 0-3

Karpaz Gate Marina-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 0-3

6.Hafta Sonuçlar (U15 Erkekler Ligi)

Karpaz Gate Marina-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor 0-3

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31/12/2021 10:22