Voleybol U14 Kızlar Ve U15 Erkekler Liginde Haftanın Ardından
02/11/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U15 erkeler ligi de başladı.
3.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)
Vakıflar-Mağusa Gelişim Akademisi 0-3
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-0
Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marine 3-0
1.Hafta Sonuçlar (U15 Erkeler Ligi)
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1
Program
5 Kasım Cuma (U14 Kızlar Ligi)
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Gelişim Akademisi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina
Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi
5 Kasım Cuma (U15 Erkeler Ligi)
Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi