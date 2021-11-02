Voleybol U14 Kızlar Ve U15 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

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02/11/2021

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Voleybol U14 Kızlar Ve U15 Erkekler Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U14 Kızlar ligine oynanan 3.hafta maçlar ile devam edilirken, U15 erkeler ligi de başladı.

3.Hafta Sonuçlar (U14 Kızlar Ligi)

Vakıflar-Mağusa Gelişim Akademisi 0-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-0

Mağusa Spor Akademisi-Karpaz Gate Marine 3-0

1.Hafta Sonuçlar (U15 Erkeler Ligi)

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi 3-1

Program

5 Kasım Cuma (U14 Kızlar Ligi)

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Mağusa Gelişim Akademisi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Karpaz Gate Marina

Vakıflar-Mağusa Spor Akademisi

5 Kasım Cuma (U15 Erkeler Ligi)

Karpaz Gate Marina-Doğu Akdeniz Üniversitesi

02/11/2021 17:31
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TAGS: voleybol
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