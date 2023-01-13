Voleybol U17 Erkekler Ligi'nde şampiyon DAÜ 

Voleybol U17 Erkekler Ligi'nde final serisi 2. karşılaşmasında rakibi GMB Çamlıkspor'u 3-0 mağlup eden Doğu Akdeniz Üniversitesi seride durumu 2-0 yaptı ve 2022-2023 sezonu lig şampiyonluğu kupasını müzesine götürdü. Müsabaka sonrasında yapılan ödül töreninde şampiyon DAÜ'ne kupa ve madalyalarını Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Buran Atakan takdim ederken finalist GMBÇS'un kupa ve madalyalarını Ceza Kurulu üyesi Hasan Özbaylı verdi.

U16 Kızlarda şampiyonluk 3. Maça kaldı.

Esentepe ile GMB Çamlıkspor arasında oynanan U16 kızlar final serisi ikinci karşılaşmasından 3-1galip ayrılan taraf Çamlıkspor oldu.

Bu sonuçla seride durum 1-1 oldu. Şampiyonu belli edecek olan karşılaşma 13 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Necati Taşkın Spor Salonu'nda oynanacak.

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13/01/2023 09:52