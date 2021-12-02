Voleybol U18 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

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02/12/2021

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Voleybol U18 Kızlar Liginde Haftanın Ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 6.hafta oynanan maçlarda devam edildi.

6.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Voleybol Okulu 3-0

Karpaz Gate Marine-Esentepe 3-0

Program

6 Aralık Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.devre)

Esentepe-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Karpaz Gate Marine-Maraş Voleybol Okulu

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor

02/12/2021 09:26
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TAGS: Voleybol
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