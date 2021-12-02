Voleybol U18 Kızlar Liginde Haftanın Ardından
02/12/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan 6.hafta oynanan maçlarda devam edildi.
6.Hafta Sonuçlar (U18 Kızlar Lig)
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Doğu Akdeniz Üniversitesi 0-3
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Voleybol Okulu 3-0
Karpaz Gate Marine-Esentepe 3-0
Program
6 Aralık Pazartesi (U18 Kızlar Lig) (2.devre)
Esentepe-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Karpaz Gate Marine-Maraş Voleybol Okulu
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor