Voleybol U18 Kızlar Liginde ikinci hafta geride kaldı

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27/10/2021

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Voleybol U18 Kızlar Liginde ikinci hafta geride kaldı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan maçlar ile devam edildi. Voleybol U18 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynan karşılaşmarla ikinci hafta geride kaldı.

2.Hafta Sonuçlar

Doğu Akdeniz Üniversitesi-Esentepe 3-0

Maraş Voleybol Okulu-Karpaz Gate Marine 0-3

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0

Program

01 Kasım Pazartesi

Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi

Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Karpaz Gate Marine

Esentepe-Maraş Voleybol Okulu 

27/10/2021 16:04
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TAGS: Voleybol U18
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