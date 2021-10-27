Voleybol U18 Kızlar Liginde ikinci hafta geride kaldı
27/10/2021
KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 Kızlar ligine oynanan maçlar ile devam edildi. Voleybol U18 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı lig usulüne göre oynan karşılaşmarla ikinci hafta geride kaldı.
2.Hafta Sonuçlar
Doğu Akdeniz Üniversitesi-Esentepe 3-0
Maraş Voleybol Okulu-Karpaz Gate Marine 0-3
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Maraş Birlik Dayanışma Derneği 3-0
Program
01 Kasım Pazartesi
Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor-Doğu Akdeniz Üniversitesi
Maraş Birlik Dayanışma Derneği-Karpaz Gate Marine
Esentepe-Maraş Voleybol Okulu