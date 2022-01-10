Voleybol U18 kızlar, U19 erkekler ligin ardından

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U18 kızlar ve U19 erkekler liginde oynanan final serisi karşılaşmaları ile tamamlandı. Voleybol U18 Kızlar kategorisi lig çift devreli deplasmanlı ligi yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisi müsabakasında karşı karşıya gelirken, U19 erkekler kategorisi lig çift devreli deplasmanlı ligi yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisi müsabakasında karşılaştı. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonunun ilk Şampiyonları U18 Kızlar ve U19 Erkekler kategorilerinde belli olurken, her iki kategoride Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takımları şampiyon oldu.

U18 Kızlar Ligi Final Serisi

Voleybol U18 Kızlar ligini yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisi müsabakasında karşılaştı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan final serisi ilk karşılaşmasını 3-1, ikinci karşılaşmayı da 3-2 kazanan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) U18 kız takımı 2021-2022 sezonun U18 kızlar ligi ilk şampiyonu oldu.

U19 Erkekler Final Serisi

Voleybol U19 Erkekler liginde yenilgisiz lider tamamlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile klasmanı ikinci sırada tamamlayan Karpaz Gate Marina şampiyonun belli olacağı final serisinde karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanması gereken final serisi karşılaşmaları Karpaz Gate Marina (KGM) takımında pozitif ve temaslı sporcuları bulunmasından dolayı oynanmadı. Kurallar gereği her iki müsabakayı dan hükmen galip ayrılan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) U19 erkek takımı 2021-2022 sezonun U19 erkekler ligi ilk şampiyonu oldu.

U18 Kızlarda-U19 Erkeklerde Şampiyon DAÜ

Voleybol U18 Kızlar, U19 Erkeklerde fina serisi karşılaşmaları sonunda U18 kızlarda ve U19 erkekler liginde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2021-2022 sezonunun ilk Şampiyonları oldu. U18 kızlar ve U19 erkekler final serisini kaybeden Karpaz Gate Marina (KGM) takımları ligi ikinci olarak tamamladı.

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10/01/2022 18:05